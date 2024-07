La vettura era vuota

Un’auto è finita in mare al porticciolo della Bandita a Palermo. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e i militari della capitaneria di porto. La Fiat 500 rossa era vuota. Le indagini da parte della polizia ha accertato che l’auto era stata rubata da una settimana e il proprietario aveva presentato denuncia. La vettura è stata restituita al proprietario. Sono in corso indagini per accertare se l’auto sia stata utilizzata per commettere furti o rapine.

Minorenne alla guida di un’auto rubata, cappotta e danneggia altre vetture

Pochi giorni fa un ragazzo di 17 anni è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale a Carini. Il minorenne era alla guida di una Fiat Panda rubata un’ora prima a Palermo. I carabinieri hanno notato l’auto per le via di Carini.

Hanno intimato all’automobilista di fermarsi ma il ragazzo ha iniziato una fuga tra le vie strette del comune. In via Torretta l’auto è finita prima contro altre vetture parcheggiate e poi si è ribaltata.

L’incidente è stato ripreso da una telecamera di un impianto di videosorveglianza della zona. Dalle immagini si nota l’auto arrivare a forte velocità. Dopo aver impattato sul muretto laterale della strada, la Panda si ribalta.

I due ragazzi nonostante fossero feriti sono riesciti a uscire dall’abitacolo e hanno provato a fuggire a piedi, ma uno di loro è stato bloccato dai carabinieri. Anche il complice è stato rintracciato dai carabinieri. La Panda, che ha riportato danni ingenti, è stata poi consegnata al proprietario. Anche altre vetture sono state danneggiate.

Incidente a Palermo, auto si ribalta, due feriti

Incidente stradale pochi giorni fa tra via Lanza di Scalea e via Rosario Nicoletti a Palermo. Una vettura con due giovani a bordo si è ribaltata. I due giovani sono stati portati in ospedale ancora prima che arrivassero i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area vista che sull’asfalto erano presenti tracce di carburante fuoriuscito dal veicolo incidentato. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’infortunistica stradale della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi.