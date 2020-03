Indagini della polizia municipale

Ha investito un pedone in via Ernesto Basile e sarebbe scappato. Il pedone è rimasto ferito e trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale Civico. Le sue condizioni sono gravissime.

Sono interventi gli agenti della polizia municipale che iniziato le indagini per risalire all’automobilista.

Pare che l’automobilista dopo essere fuggito si sia presentato ai carabinieri di Monreale. Le indagini sono ancora in corso.