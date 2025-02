Riconsegnata l’auto rubata grazie all’intuizione di un ausiliare del traffico. E’ accaduto a Carini (Palermo), il proprietario di una Fiat Panda ha ritrovato il suo veicolo in via Sansone dopo che il mezzo ha destato l’attenzione dell’operatore della Telereading Srl, la ditta incaricata della gestione delle strisce blu nella zona.

L’accaduto

Il primo giorno, l’ausiliare ha elevato una multa per il mancato pagamento del parcheggio. Tuttavia, nei giorni successivi, notando che l’auto continuava a rimanere in sosta senza alcun tagliando, ha deciso di procedere con ulteriori controlli. Attraverso la targa del veicolo, è stato scoperto che la Panda risultava rubata e che il proprietario aveva già presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Terrasini.

Il proprietario, un uomo anziano, ha espresso la sua gratitudine nei confronti della Telereading per aver recuperato il suo mezzo. In precedenza, aveva pianificato di rinunciare ad un viaggio con la moglie per festeggiare il loro 53° anniversario di matrimonio, poiché avrebbe dovuto acquistare un’auto nuova.

“Mi congratulo con Telereading” le parole del sindaco Monteleone

“Mi fa molto piacere – ha commentato il sindaco Monteleone – che un’automobile rubata sia stata restituita al suo legittimo proprietario. Mi congratulo e ringrazio la Telereading, il comando di polizia municipale e quello dei carabinieri per l’ottimo lavoro di squadra. Questa storia dimostra che la gestione della concessionaria delle zone blu non solo permette la rotazione dei parcheggi, ma contribuisce anche al controllo del territorio e alla tutela dei cittadini.”

Daniela Pecoraro, responsabile della Telereading, ha aggiunto: “La presenza degli ausiliari sul territorio, oltre a garantire il corretto svolgimento dei compiti istituzionali, ha permesso di restituire un mezzo sottratto a un cittadino. Il fatto che il veicolo appartenesse a un anziano e che il suo ritrovamento abbia reso possibile la realizzazione di un sogno è stato il più bel grazie che potessimo ricevere.”

Auto rubata nel Palermitano ritrovata in provincia di Messina dalla Polizia stradale

Un’auto rubata nel Palermitano viene ritrovata in provincia di Messina dalla Polizia stradale. L’auto è una Fiat 500, tre le auto che fanno più gola ai ladri di vetture negli ultimi mesi.

L’offensiva della Polizia Stradale contro i furti d’auto

Continua l’offensiva contro i furti d’auto della Polizia Stradale. Una Fiat 500 cabriolet, nuovo modello, è stata recuperata nei giorni scorsi dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria di Messina, dopo essere stata rubata nella provincia di Palermo. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulle caratteristiche del numero di telaio, che era difforme dagli standard di costruzione, atteso che i caratteri alfanumerici erano diversi per dimensione e per morfologia.

Accertamenti e sequestro del veicolo

I successivi e più approfonditi accertamenti hanno permesso di appurare che non vi era abbinamento tra il numero di telaio e quello del motore. Il veicolo è stato, quindi, sottoposto a sequestro penale e affidato in giudiziale custodia in attesa delle operazioni di restituzione.

Scoperta centrale del riciclaggio di auto di lusso nel Catanese

A Fiumefreddo di Sicilia (CT) i Carabinieri scoprono centrale del riciclaggio e denunciano 2 uomini. Ai militari della Compagnia di Giarre era già capitato in altre occasioni, nel corso di posti di controllo, di fermare auto che ad un primo accertamento apparivano “pulite” ma che poi, da verifiche più approfondite, si erano rivelate provento di furto o di appropriazione indebita. I Carabinieri avevano dunque intuito che in zona stesse operando una banda specializzata nel furto dei veicoli e nelle successive operazioni di “trasformazione”, per occultarne la provenienza illecita.