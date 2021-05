Intervento dei vigili del fuoco

E’ pesantissimo il bilancio dell’ennesimo incidente a Palermo. Due uomini a bordo di una Peugeot 206 sono finiti giù da un viadotto nella zona di via Ugo La Malfa. Un volo drammatico di alcuni metri.

L’autista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è finito giù.

I due sono stati estratti dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118 che li hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia. La prognosi è riservata.

Si tratta di S.M. di 30 anni e F.M. di 26 anni. I due sono in gravi condizioni. L’auto è andata completamente distrutta. I primi ad arrivare non appena hanno visto la vettura pensavano ad un bilancio ancora più grave.

“E’ stato terribile – racconta uno dei primi arrivati – I due giovani erano incastrati. Non si muovevano. L’auto accartocciata. Avevamo ancora negli occhi le immagini della tragedia di viale Regione Siciliana. Poi sono arrivati i sanitari del 118 che li hanno rianimati. A noi è sembrato un miracolo”.

Le loro condizioni sono molto gravi. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale.

L’auto è caduta da un cavalcavia di via Ugo La Malfa mentre dall’autostrada si immetteva in direzione del centro abitato.

A bordo due uomini, entrambi finiti in ospedale: uno è ricoverato nel reparto di Rianimazione a Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto poco dopo le 23 quando il conducente dell’auto, una Peugeot 206, ha completamente perso il controllo del mezzo, finendo prima contro il guardrail e poi travolgendo degli alberi che si trovano sul bordo della strada e poi una trave dello stesso cavalcavia, ha sfondato la rete di protezione finendo alcuni metri più giù.

Sempre ieri mattina le strade di Palermo erano state macchiate da un altro grave incidente stradale in cui, travolta da un’auto in via Duca della Verdura, è rimasta uccisa Gandolfa Ilarda, catechista di 44 anni molto ben voluta in città.