La Sais ha consegnato una targa

Encomio ai due conducenti degli autobus protagonisti nel terribile nubifragio sulla statale 624 Palermo Sciacca di venerdì 20 settembre. Uno alla guida del mezzo che si è ribaltato, l’altro invece alla guida di quello arrivato in supporto per portare a destinazione i passeggeri che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Si tratta dei due autisti della Sais Trasporti che hanno ricevuto il riconoscimento dalla loro stessa compagnia: “Grazie al loro coraggio si è evitato il peggio”.

“Nervi saldi e professionalità”

“Grazie ai nervi saldi e alla professionalità dei colleghi si è evitato il peggio. Un encomio va a loro per tutto quello che hanno fatto per i passeggeri e per il coraggio dimostrato in una situazione di straordinaria difficoltà”. Con queste parole Samuela Scelfo, amministratore delegato della società Sais Trasporti, che comprende Autolinee Gallo, ha voluto ringraziare e rendere merito ai conducenti dei bus coinvolti nel nubifragio del 30 settembre scorso che si è abbattuto sulla strada statale 624 Palermo Sciacca.

Consegnata una targa

Ai due conducenti è stata consegnata una targa per l’eccezionale capacità dimostrata. “Esperienza, professionalità e capacità di reagire prontamente agli ostacoli imprevisti che la strada può presentare sono caratteristiche che cerchiamo nei nostri autisti e i nostri due colleghi hanno dimostrato ampiamente di possederle tutte – spiega Samuela Scelfo -. Chi è alla guida degli autobus della Sais Trasporti è al servizio del passeggero e deve pensare prima di tutto al comfort e alla sicurezza di chi viaggia con noi”.

Cosa era accaduto

Il pullman si era ribaltato vicino lo svincolo tra Contessa Entellina e Santa Margherita di Belice. Il mezzo stava percorrendo la fondovalle. Alcuni passeggeri riuscirono a uscire dal mezzo prendendo posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono partiti i primi soccorsi. Le cause dell’incidente non furono sin da subito molto chiare. La zona dell’incidente, dove quel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, fu interessata anche da una intensa tromba d’aria.

Attimi di terrore

I testimoni a bordo riferirono di avere vissuto attimi di terrore e per questo chiamarono subito i familiari per cercare di rassicurarli. L’autista del pullman, che si è ribaltato all’improvviso a causa della furia del vento e del fiume d’acqua e fango che ha invaso la strada, disse di non avere mai visto nulla di simile.