La SAIS Trasporti ha installato all’interno dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa una innovativa palina elettronica per fornire ai propri utenti aggiornamenti in tempo reale sull’orario di partenza delle proprie linee dirette a Comiso, Vittoria, Caltanissetta, Canicattì ed Agrigento. È la prima installata in Sicilia per le linee extraurbane.

SAIS Trasporti ha deciso di adottare questo dispositivo, che si basa sull’innovativo e-ink (inchiostro elettronico), perché presenta numerosi vantaggi rispetto alle vecchie tecnologie quali ad esempio LED. Solo per citarne alcuni: la luce solare diretta, invece di indebolire i contenuti visualizzati (come succede ad esempio con i canonici display a LED) li rende ancora più visibili e contrastati. Lo schermo offre il massimo angolo di visualizzazione, pari a 180° sia in verticale che in orizzontale che rende i contenuti visibili da qualsiasi posizione. I consumi della palina sono inoltre ridottissimi, consentono di utilizzare batterie interne senza dover ricorrere a cavi di alimentazione, da rete fissa o da pannelli solari e quindi ridurre drasticamente l’impatto ambientale. Altissima è anche la risoluzione: consente di visualizzare non solo caratteri e numeri con definizione altissima ma anche icone o immagini.

Le informazioni vengono mostrate in contemporanea su 4 righe, ciascuna delle quali è dedicata agli orari di partenza delle Autolinee Giamporcaro e SAIS Trasporti, o a messaggi testuali per comunicazioni alla clientela. La palina elettronica è connessa, attraverso la rete mobile, al sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) di SAIS attraverso cui l’azienda localizza in tempo reale tutti i propri veicoli ed è in grado di supportare al meglio i passeggeri con informazioni precise e attendibili.

D’ora in poi sarà possibile quindi visualizzare alla fermata SAIS Trasporti dell’aeroporto di Catania i tempi previsti per la partenza dell’autobus, che si decrementeranno progressivamente sino al sopraggiungere dell’orario indicato.

“Crediamo fortemente nel miglioramento dell’infomobilità grazie ai continui progressi fatti nel campo dell’innovazione tecnologica – spiega Samuela Scelfo, amministratore delegato del gruppo SAIS Trasporti. – Data l’importanza strategica che riveste nel quadro della mobilità siciliana, abbiamo scelto l’aeroporto di Catania per installare la prima palina intelligente in Sicilia per le linee extraurbane”.