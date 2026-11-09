Un grave incidente stradale si è verificato lungo il tratto che collega Castelbuono a Pollina, dove un automobilista si è trovato improvvisamente di fronte un cinghiale mentre percorreva la carreggiata. L’impatto con l’animale è stato inevitabile e particolarmente violento, al punto da far perdere completamente il controllo del veicolo al conducente. La vettura è così finita fuori strada, terminando la propria corsa nella scarpata adiacente.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente grazie alle segnalazioni degli automobilisti in transito. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno estratto l conducente dall’abitacolo deformato dalle lamiere e per mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’impatto.

Il personale medico del 118 ha prestato le prime cure sul posto all’automobilista ferito, che è stato successivamente stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale per gli accertamenti e le terapie necessarie.

I carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona.