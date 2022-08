Due nuove aperture per la compagnia leader di Sicily by car

L’autonoleggio siciliano si espande sempre di più nel panorama internazionale, facendo segnare una crescita che non conosce confini nonostante la crisi dei mercati. Da oggi Sicily by Car, azienda italiana leader nel settore dell’autonoleggio, parla francese. Dopo le aperture nei mercati esteri di Albania e Malta, adesso l’azienda è pronta per la conquista della Francia e lo fa in grande stile, partendo con la presenza in ben 4 tra gli aeroporti più importanti della nazione: Parigi, Bordeaux, Nizza e Carcassonne.

L’accordo

Il raggiungimento di questo nuovo obiettivo è avvenuto grazie ad un accordo di collaborazione con il partner francese Rent a Car, compagnia di autonoleggio tra le più note del Paese, che garantirà a tutti i clienti Sicily by Car la possibilità di affittare un’auto in territorio francese per l’appunto. È già on line, infatti, il nuovo sito Sicily by Car che consente la prenotazione del mezzo negli uffici francesi ubicati a pochissimi minuti dalle aerostazioni di riferimento, raggiungibili grazie ad un comodo servizio di navetta gratuito dedicato ai clienti.

Dragotto: “Un sogno che si avvera”

“Questa nuova apertura è il raggiungimento di un sogno. Da tempo, infatti, avevo in mente l’idea di portare Sicily by Car in Francia e non appena si è presentata la giusta occasione l’ho colta al volo – afferma Tommaso Dragotto, presidente Sicily by Car e continua -. Con Rent a Car, nostro partner francese, condividiamo nuove iniziative e una visione del mercato lungimirante ed innovativa”.

Nuovo ufficio anche a Sanremo

Ma non è tutto. Infatti l’azienda nazionale di autonoleggio più longeva d’Italia da oggi presidia anche la riviera di Ponente con un nuovo ufficio Sicily by Car proprio nella famosa Sanremo, in pieno centro cittadino. Sicily by Car continua a crescere e guarda con sempre maggiore interesse all’espansione internazionale: dopo le prime quattro città è prevista una diffusione capillare su territorio francese e, a seguire, la conquista di altri Paesi europei.