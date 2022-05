la partnership per promuovere il territorio e la tutela ambientale

Ci sono delle avventure che cominciano quasi per caso, altre sono invece il frutto di incontri importanti e affinità. La storia di Sicily by Car, Compagnia nazionale a capitale interamente italiano, leader del settore autonoleggio, e della partnership con il Touring Club Italiano, è una di quelle.

Sicily By Car promuove da 55 anni la conoscenza del territorio italiano e del suo patrimonio

Sicily by Car ha, infatti, tra i suoi principali obiettivi quello di promuovere la conoscenza del territorio Italiano e del suo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico. Contando su una presenza capillare in tutti gli aeroporti nazionali e nelle maggiori città d’interesse turistico, da oltre 55 anni la Compagnia opera per favorire e incentivare i viaggi domestici con una spiccata vocazione all’ambiente e alla sostenibilità.

Impegno per un turismo sempre più green

L’azienda ha iniziato già diversi anni fa un progetto espressamente dedicato al noleggio di vetture 100% elettriche – oggi presenti nei maggiori uffici in tutta Italia -, dimostrando così concretamente il proprio impegno per un turismo sempre più green.

Touring Club Italiano sceglie Sicily by Car come main partner per l’autonoleggio

Il tema della sostenibilità, che il Touring Club Italiano promuove da sempre, si sposa con la cura e la difesa dell’ambiente anche andando alla scoperta dei paesaggi: ecco perché il Touring, la più grande associazione senza scopo di lucro che da 128 anni si prende cura dell’Italia come bene comune e si impegna quotidianamente a renderla più conosciuta, attrattiva, competitiva, accogliente e sostenibile, ha scelto Sicily by Car come main partner in esclusiva per l’autonoleggio.

La cultura del turismo improntata al rispetto del territorio

“Un alleato prezioso della nostra Associazione” – sostiene Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano – “per diffondere una cultura del turismo improntata al rispetto del territorio, alla sua conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale, storico e naturale d’Italia, anche andando alla scoperta del paesaggio”.

Scoprire l’Italia in tutta la sua bellezza

“Io sono innamorato dell’Italia, credo sia un territorio unico al mondo, e con il Touring Club Italiano c’è questa grande affinità di base: abbiamo una passione comune per il nostro Paese ed il viaggio a quattroruote è certamente il modo ideale per scoprire l’Italia in tutta la sua bellezza”, sottolinea Tommaso Dragotto, fondatore e Presidente di Sicily by Car, commentando questa nuova collaborazione.

A disposizione più di 18mila auto a noleggio

I soci Touring che stanno già pensando alle prossime vacanze hanno quindi oggi a disposizione più di 18mila auto a noleggio di Sicily by Car, ibride ed elettriche incluse, con uno sconto del 15% sulla tariffa base di noleggio in vigore all’atto della prenotazione, sia essa effettuata via web, tramite call center dell’ufficio prenotazioni o presso gli uffici di noleggio.

I non soci, ma registrati al sito touringclub.it, hanno a loro volta a disposizione uno sconto del 5%. Un buon punto di partenza per nuovi viaggi alla scoperta dell’Italia. “Stiamo lavorando anche per espanderci in Europa”, conclude Dragotto. Perché la voglia di avventure non finisce mai in casa Sicily by Car.

Il Touring Club Italiano

Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di lucro che propone ai suoi soci – destinatari e attori della missione – di essere protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.

La società Sicily by Car

Sicily by Car, Società di autonoleggio a capitale interamente italiano, nasce nel 1963 da un’idea di Tommaso Dragotto, attuale Presidente. Nel 1997, in seguito ad un programma di sviluppo istituzionale e commerciale, Sicily by Car si espande sull’intero territorio nazionale conquistando una posizione di leadership nel mercato del rent a car.

Oggi l’azienda vanta una flotta di circa 18.000 veicoli e un network di oltre 55 uffici diffusi nelle più importanti città nazionali ed in tutti gli aeroporti d’Italia nonché uffici a Malta ed in Albania. Sicily by Car ha recentemente arricchito la sua flotta con auto e furgoni 100% elettrici, focalizzando la sua strategia sulla mobilità verde e sui progetti sostenibili.