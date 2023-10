Tra Partinico e Balestrate in entrambe le direzioni dalle 22 del 3 ottobre

Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 ottobre, in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 del mattino, l’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo sarà chiusa, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Partinico e Balestrate. Il provvedimento è necessario per consentire il transito di un trasporto eccezionale. Il percorso alternativo è costituito dalla statale 113 e dalla strada provinciale 17.

Tampona Tir sulla A29, in fin di vita un automobilista

Con l’auto tampona un Tir sull’autostrada nel Trapanese, in gravissime condizioni un automobilista di 61 anni. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo lotta tra la vita e la morte. Si sospettano gravi lesioni ad organi interni. L’auto che stava guidando si è letteralmente accartocciata sul suo corpo.

Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A29 dir “Alcamo-Trapani”. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato in direzione Alcamo all’altezza del km 5,100 po riaperto. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione. Ad avere la peggio il conducente dell’auto, una Fiat Panda intestata all’azienda Sirti, ditta di telecomunicazione che svolge lavori per conto di Enel E-distribuzione.

Le due auto stavano percorrendo la carreggiata in direzione Alcamo. Un chilometro dopo lo svincolo di Segesta, all’altezza del ponte, l’utilitaria avrebbe con estrema violenza tamponato il Tir. Immediati sono scattati i soccorsi. Unico ferito il conducente della Panda, illeso invece l’autista del mezzo pesante. Sul posto ambulanza del 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Presenti anche operai dell’Anas che saranno impegnati a sgombrare l’arteria per poter permettere il ripristino della circolazione.

Pavimentazione autostrada Catania-Siracusa, tratto chiude per due settimane

Iniziati, lungo l’autostrada Catania-Siracusa gli interventi di pavimentazione nel tratto compreso tra gli svincoli di Augusta e Lentini, in direzione Catania. Per consentire l’esecuzione dei lavori, che prevedono il risanamento profondo della sovrastruttura stradale, l’intera carreggiata verso il capoluogo etneo sarà chiusa per due settimane. Il traffico verso Catania sarà deviato sulla statale 114.