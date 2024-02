I controlli di Anas sulla A19

La scorsa notte – tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio – sono state ultimate le periodiche ispezioni in alcune delle gallerie dell’autostrada A19 Palermo-Catania, già avviate nelle settimane precedenti.

Tra gli svincoli di Termini Imerese e Trabia, nella sola carreggiata in direzione Palermo, sono state sottoposte a ispezione le gallerie denominate “Ventimiglia”, “Cameccia I”, Cameccia II” e “Termini Imerese”. Le ispezioni hanno previsto rilievi mediante laser scanner da eseguire in assenza di traffico e, pertanto, è stata prevista la totale chiusura alla circolazione dei tratti interessati.

Completato muro contenimento tra gli svincoli di Agira e Dittaino

Nei giorni scorsi lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un muro di contenimento per il consolidamento della scarpata, ubicato al km 140,300 tra gli svincoli di Agira e Dittaino. Pertanto, viene meno il doppio senso di circolazione in essere dal km 139,200 al km 141,100, per 1,9 km, con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate.

La riapertura odierna, sommata a quelle dei viadotti “Simeto”, “Alfio”, “Rossi” e “Fichera”, avvenute dall’inizio dell’anno, riduce da 39,100 a 28,800, quindi di 10,3 km, i tratti a doppio senso di circolazione in essere sull’intero itinerario Palermo-Catania, di lunghezza pari a 198 km.

Riunione della Commissione Ambiente e Territorio dell’Ars

La Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea Regionale si è riunita, venerdì 24 febbraio, a Messina presso la sede di Autostrade Siciliane per ascoltare l’audizione del Presidente del Consorzio, Filippo Nasca.

I temi dell’audizione

L’audizione ha riguardato due temi principali: i lavori di messa in sicurezza della tratta della Messina-Catania interessata dalla frana del 2015, che sono attualmente eseguiti dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’Ufficio del Commissario per il Dissesto Idrogeologico, e la gestione generale della rete viaria affidata alla concessionaria.

La convocazione dell’audizione è stata fatta dal presidente della Commissione, l’onorevole Giuseppe Carta.

