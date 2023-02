gli interventi programmati di autostrade siciliane

Rimarrà provvisoriamente chiuso lo svincolo di Cassibile della Siracusa-Gela tra oggi e il 13 aprile in direzione Siracusa, sia in entrata che in uscita.

Lo comunica Autostrade siciliane che annuncia la prosecuzione dei lavori sull’autostrada, inoltre, sarà effettuata anche la riqualificazione del tratto autostradale tra il km 10.350 e il km 7.300, sempre in direzione Siracusa, con l’istituzione di un doppio senso di marcia sulla corsia di monte opposta. Precedentemente, erano stati ultimati i lavori in prossimità dello svincolo di Noto in direzione Gela

“Per la sicurezza dei viaggiatori, si invita a rispettare la segnaletica stradale, i limiti di velocità e il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dai lavori” spiegano da Autostrade siciliane.