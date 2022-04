tra noto e rosolini

Si concluderanno lunedì entro le 20 i lavori sul cavalcavia della Siracusa-Gela dove si è verificato il cedimento di alcune velette che hanno comportato la chiusura del tratto tra Noto e Rosolini. Lo afferma, in una nota, Autostrade siciliane, che, poco dopo la scoperta del danneggiamento, avvenuta nella giornata di ieri, ha disposto l’intervento dei tecnici.

Cedimento velette

“La decisione era stata presa a seguito dei rilievi tecnici che avevano evidenziato il cedimento di alcune “velette” che rifiniscono lateralmente la struttura del cavalcavia n° 5 al km 26,350” spiegano da Autostrade siciliane.

Uscita a Noto

Pertanto sino ad allora chi viaggia in direzione Gela deve osservare l’uscita obbligatoria a Noto, per rientrare allo svincolo di Rosolini, e chi invece è in transito in direzione Siracusa deve osservare l’uscita obbligatoria a Rosolini, per rientrare al casello di Noto.

Al via bando per la Ragusa-Catania

“Abbiamo fatto pubblicare il bando di gara e in estate, se tutto andrà bene, conosceremo i nomi delle imprese che lavoreranno ai quattro lotti. Entro l’anno apriremo i cantieri. È la Sicilia che cambia”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nella qualità di commissario per la Ragusa-Catania, a proposito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del bando di gara per i lavori di realizzazione della importante infrastruttura.

Sul piatto 1 miliardo e 237 milioni di euro

L’investimento complessivo è pari a 1 miliardo e 237 milioni di euro. Quattro i lotti esecutivi della nuova arteria che prevede il collegamento dall’innesto tra le statali 514 “Di Chiaramonte” e 115 “Sud Occidentale Sicula”, in territorio comunale di Ragusa, alla connessione con l’autostrada “Catania-Siracusa”.

Il tracciato avrà uno sviluppo di 68,700 km e sarà realizzato prevalentemente in corrispondenza delle sedi stradali delle attuali statali 514 (per circa 39 km) e 194 (per circa 29 km). Lungo il tracciato è prevista la realizzazione di 11 viadotti, di una galleria naturale a doppia canna da 800 metri e di un attraversamento ferroviario. Dieci gli svincoli che saranno realizzati – in corrispondenza delle strade provinciali 7 e 5 e delle località di Licodia Eubea, Grammichele, Vizzini Scalo, Vizzini, Francofonte est e ovest, Lentini centro – oltre alle connessioni con la statale 115 e l’autostrada “Catania-Siracusa”.