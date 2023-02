Nella giornata di sabato 25 febbraio resterà chiuso lo svincolo Villafranca lungo l’autostrada A20 per lavori di adeguamento agli impianti elettrici. Lo comunica Autostrade Siciliana.

La chiusura dello svincolo in entrata di Villafranca

“Nell’ambito delle attività di adeguamento degli impianti elettrici dei caselli e delle cabine di esazione sull’autostrada A20 Messina-Palermo – fa sapere l’ente gestore della A20 -, Autostrade Siciliane comunica che lo svincolo in entrata di Villafranca rimarrà chiuso il 25 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 20.00″. La chiusura temporanea è necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti dell’autostrada durante l’esecuzione dei lavori. Autostrade Siciliane suggerisce agli automobilisti di utilizzare il vicino svincolo di Rometta nelle ore indicate.

Autostrade Siciliane raccomanda a tutti gli utenti dell’autostrada di “prestare attenzione alle indicazioni stradali e di guidare con prudenza durante il transito nella zona interessata dai lavori”.

In estate sarà riaperto il tratto di Letojanni sulla A18

A seguito delle recenti interlocuzioni tra Autostrade Siciliane, Protezione Civile Regionale e l’Ufficio Regionale per il Dissesto Idrogeologico, è emerso che dalla prossima settimana sarà possibile riavviare i lavori per il ripristino del tratto dell’autostrada Messina-Catania sommerso, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 2015, da circa 50mila metri cubi di terra, roccia e arbusti crollati da un collina che risiede nel comune di Letojanni. Pronta la calotta della nuova galleria (di circa 140 metri), con l’approvazione alla variante del progetto appena giunta dalla Commissione regionale lavori pubblici, dai primi giorni della prossima settimana si procederà immediatamente con l’avvio dei successivi interventi che si concentreranno nella realizzazione di un ulteriore muro di rinforzo, nella sistemazione del pendio collinare e si concluderanno infine con la posa dell’asfalto e l’installazione dell’impianto di illuminazione. Dal coordinamento tra i tre enti è inoltre apparso già ipotizzabile la riapertura del tratto autostradale tra qualche mese, in concomitanza con il periodo estivo