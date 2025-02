Salgono a tre i canteri in meno di 40 chilometri di autostrada

Nuovi disagi in vista per gli automobilisti sull’autostrada Palermo Catania. Oltre ai lavori nel viadotto tra Casteldaccia e Altavilla Milicia su entrambe le carreggiate e i lavori nella galleria paramassi tra Trabia e Termini Imerese da lunedì aprono altri cantieri.

Lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, prenderanno avvio i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere di sicurezza, nel tratto compreso tra gli svincoli di Bagheria e Villabate. Pertanto, nel periodo che intercorrerà fra il 3 febbraio e il 15 aprile, si prevedono lungo code a causa dei restringimenti che saranno provocati nelle carreggiate dai cantieri.

E’ previsto limite massimo di velocità di 60 chilometri orari, divieto di sorpasso delle vetture, nella carreggiata interessate dai lavori. Per questi lavori l’investimento complessivo è stato di circa 4,6 milioni di euro.

Proseguono tutti gli altri lavori sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” nel tratto che va da Palermo a Termini Imerese.

I lavori sono nella gallerie paramassi al km 23,000, è già in corso la manutenzione delle pareti. Per i suddetti lavori c’è stato un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro.

Anche sui viadotti Cubo e Perriera, siti tra il km 9,450 ed il km 10, sono in corso alcuni interventi di ammodernamento delle barriere di sicurezza di entrambi i viadotti: sia lungo la carreggiata in direzione Catania, sia lungo la carreggiata in direzione Palermo. Per tali lavori l’investimento complessivo è stato di circa 4,9 milioni di euro.

Questi interventi si inseriscono nell’ambito del più ampio piano di ammodernamento e di messa in sicurezza della A19 “Palermo-Catania” avviato da Anas di concerto con il Presidente della Regione Siciliana e Commissario Straordinario per la A19, Renato Schifani.

Durante i lavori saranno garantiti tutti gli interventi necessari per limitare i disagi alla circolazione. I cantieri sono stati avviati in questi mesi per consentirne la conclusione prima dell’inizio della stagione estiva.