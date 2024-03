Schifani, “L’obiettivo è ridurre i disagi”

Riapre il traffico su entrambe le carreggiate in due viadotti dell’autostrada A19 Palermo-Catania tra gli svincoli Tremonzelli e Irosa. Sono stati conclusi, infatti, gli interventi principali di manutenzione straordinaria sul “Passo Mattina I” e sul “Passo Mattina II”.

I lavori si spostano sulla parte sottostante del ponte

Dalle 11 di questa mattina, quindi, non ci saranno più limitazioni: i lavori proseguiranno, ma si sposteranno sulla parte sottostante il ponte. Rimarranno solamente chiuse le corsie di sorpasso in corrispondenza del varco che garantiva lo scambio di carreggiata. La conclusione dei lavori, del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, è prevista prima dell’estate.

Schifani, “Altro passo in avanti per rendere autostrada più sicura”

Per Renato Schifani, presidente della Regione e commissario straordinario per il coordinamento degli interventi sulla A19, “è un altro passo avanti per rendere l’autostrada più sicura, ma anche più scorrevole. L’apertura di questi due viadotti permetterà, infatti, di ridurre i disagi per chi percorre questa importante infrastruttura. Prosegue l’opera di riqualificazione e anche quella di monitoraggio dei cantieri per cercare di velocizzarne la conclusione”.

Chiuse le ispezioni periodiche alle gallerie tra Termini e Trabia

A fine febbraio, tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio, sono state ultimate le periodiche ispezioni in alcune delle gallerie dell’autostrada A19 Palermo-Catania, già avviate nelle settimane precedenti. Tra gli svincoli di Termini Imerese e Trabia, nella sola carreggiata in direzione Palermo, sono state sottoposte a ispezione le gallerie denominate “Ventimiglia”, “Cameccia I”, Cameccia II” e “Termini Imerese”. Le ispezioni hanno previsto rilievi mediante laser scanner da eseguire in assenza di traffico e, pertanto, è stata prevista la totale chiusura alla circolazione dei tratti interessati.

Completato muro contenimento tra gli svincoli di Agira e Dittaino

Nei giorni precedenti lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 Palermo-Catania, sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un muro di contenimento per il consolidamento della scarpata, ubicato al km 140,300 tra gli svincoli di Agira e Dittaino. Pertanto, viene meno il doppio senso di circolazione in essere dal km 139,200 al km 141,100, per 1,9 km, con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate.

La riapertura odierna, sommata a quelle dei viadotti “Simeto”, “Alfio”, “Rossi” e “Fichera”, avvenute dall’inizio dell’anno, riduce da 39,100 a 28,800, quindi di 10,3 km, i tratti a doppio senso di circolazione in essere sull’intero itinerario Palermo-Catania, di lunghezza pari a 198 km.