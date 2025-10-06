Disagi e lunghe code sulla A29

Traffico in tilt sull’A29 Palermo–Mazara del Vallo: due incidenti verificatisi a breve distanza l’uno dall’altro hanno bloccato la circolazione in entrambe le direzioni di marcia. In uscita e in entrata da Palermo si sono registrate code chilometriche e pesanti disagi per gli automobilisti dalla notte scorsa e per tutta la matina di oggi.

Tir ribaltato

Il primo sinistro si è verificato tra gli svincoli di Carini e Capaci, in direzione Palermo. Un tir è uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento, finendo di traverso e invadendo entrambe le carreggiate. Le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo pesante hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale del personale Anas, generando lunghe code e rallentamenti già a partire dallo svincolo di Carini.

Quasi in contemporanea, un secondo incidente si è verificato in direzione Trapani, all’altezza dello svincolo di Mondello. Diversi veicoli sono rimasti coinvolti, bloccando completamente la viabilità in uscita e aggravando ulteriormente la situazione di traffico sull’intera tratta.

Le autorità, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata, hanno disposto la chiusura di tratti dell’autostrada in entrambe le direzioni. Anche la statale 113 ha pagato le conseguenze facendo registrare un elevato livello di traffico.

A29 temporaneamente chiusa

A causa del ribaltamento del mezzo pesante, l’autostrada A29 è rimasta chiusa nel tratto Carini–Capaci con uscita obbligatoria a Carini per chi viaggia in direzione Palermo e uscita obbligatoria a Capaci per chi procede verso Trapani

Il personale Anas ha iniziato l’intervento all’1:30, successivamente è intervenuto anche il pronto intervento. E’ arrivata una gru per sollevare il mezzo pesante che prima si è dovuto svuotare del carico per procedere alla rimozione del mezzo. Notevoli i danni arrecati alle barriere di protezione dell’autostrada e all’asfalto.

Solo a fine mattina l’autostrada è stata riaperta ma si procede su una sola corsia per ciascuna direzione di marcia. Chiusa completamente la corsia di sorpasso sia verso Palermo che in direzione Mazara del Vallo per consentire la messa in sicurezza delle barriere incidentate per poi procedere alla riapertura totale dell’autostrada.

Si transiterà sulla sola corsia di marcia fino a quando le barriere di sicurezza danneggiate verranno sostituite. I lavori sono in corso ed Anas annuncia che ritiene di riuscire a ripristinare le barriere di sicurezza entro sera