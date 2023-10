Autovelox nelle autostrade e strade statali siciliane, ecco dove si trovano

Rapina al supermercato Conad a Monreale, quattro rapinatori in azione

Rapina ieri sera in chiusura al supermercato Conad di Monreale in via Ponte Parco. In quattro armati sono entrati e si sono diretti alle casse. Hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi mentre erano presenti decine di clienti. Poi sono fuggiti via con un bottino da quantificar...