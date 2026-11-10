da Siracusa a Enna si infiamma il mercato dei cambi di casacca

La mappa politica della Sicilia continua a subire profondi scossoni e, nell’ultimo periodo, è la Lega a fare la parte del leone nel mercato del reclutamento della classe dirigente. Il partito guidato nell’isola dal senatore Nino Germanà e trascinato dal vicepresidente della Regione Luca Sammartino sta registrando un’importante ondata di ingressi tra amministratori locali e deputati regionali. Una precisa strategia di radicamento territoriale che punta ad allargare il gruppo parlamentare all’Ars fino a quota 10 componenti, ma che sta provocando forti scosse sismiche e reazioni accese all’interno della coalizione di centrodestra visto che il reclutamento avviene a discapito dei partiti alleati.

Il terremoto a Enna: Cammarata pronto a lasciare Fratelli d’Italia

L’ultima indiscrezione, destinata a far rumore ben oltre i confini provinciali, arriva dall’Ennese. Il sindaco di Piazza Armerina e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, sarebbe in procinto di abbandonare il partito di Giorgia Meloni per abbracciare il progetto della Lega Italia Federale.

L’indizio chiave risiede nella convocazione della direzione provinciale di FdI per giovedì 12 novembre, che vede all’ordine del giorno come unico punto le comunicazioni del presidente. Fonti accreditate indicano che l’accelerazione sia legata a recenti e fitti dialoghi con Luca Sammartino. Se il passaggio venisse confermato, per i meloniani si tratterebbe di un duro colpo: perdere la propria guida provinciale a favore dei salviniani, che conquisterebbero così il comune più importante del territorio.

L’asse nel Siracusano: gli ingressi di Auteri e Di Mare

I colpi già formalizzati per l’organigramma del Carroccio arrivano invece dal territorio di Siracusa. Il passaggio decisivo è stato segnato dall’ingresso ufficiale nella Lega del deputato regionale Carlo Auteri (ex Dc) e del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, anch’egli con un passato recente tra le file di Fratelli d’Italia. Di Mare ha contestualmente assunto il ruolo di nuovo commissario provinciale del partito a Siracusa.

Il radicamento nell’area aretusea ha registrato un’ulteriore scossa a Pachino, dove quattro consiglieri comunali – Gaetano Gennuso, Peter Spataro e Maria Concetta Monaco (provenienti da Forza Italia), insieme a Carmela Spataro – hanno formalizzato il loro passaggio alla Lega. L’annuncio è arrivato durante un incontro a cui hanno preso parte lo stesso Sammartino, oltre ad Auteri e Di Mare. Un’espansione, quella sui primi cittadini, che ha toccato anche la provincia di Catania pochi mesi fa, con l’ingresso ufficiale del sindaco di Aci Catena, Margherita Ferro.

Sirene leghiste su Sortino: il corteggiamento al sindaco Parlato

La campagna acquisti non si ferma e punta ora a un altro colpaccio nel Siracusano: il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, che ha da poco abbandonato l’Mpa dopo la rottura con il deputato regionale Peppe Carta, e che adesso è al centro di un serrato corteggiamento.

Nei giorni scorsi a Siracusa è andato in scena un incontro amichevole tra il primo cittadino di Sortino e Luca Sammartino. Parlato sta riflettendo sul da farsi prima di sciogliere la riserva, conscio del fatto che un eventuale ingresso nel Carroccio aprirebbe scenari locali complessi, ritrovandosi nello stesso partito con il rivale storico Carlo Auteri in vista delle comunali del prossimo anno e della complessa questione legata all’applicazione del terzo mandato nei piccoli comuni siciliani. Sul sindaco uscente restano comunque vigili anche gli occhi dei competitor: Cateno De Luca, Fratelli d’Italia (con Luca Cannata) e Forza Italia.

Germanà: “Costruiamo una squadra radicata con amministratori veri”

A commentare con entusiasmo questa fase di forte espansione è il senatore Nino Germanà, segretario della Lega Italia Federale in Sicilia, che rivendica la forte capacità attrattiva della linea politica impressa sul territorio: “Siamo in forte crescita in Sicilia, la Lega attrae classe dirigente e per questo accolgo con grande soddisfazione le nuove adesioni che arrivano in queste ore anche da Pachino, con l’approdo di quattro consiglieri comunali. Una scelta di campo, di valori, di concretezza”.

Secondo il segretario regionale, le ultime mosse segnano un punto di svolta per il posizionamento del partito nell’isola: “In tutta la Sicilia la nostra rete si sta allargando in modo straordinario. Nelle ultime settimane abbiamo accolto il deputato regionale Carlo Auteri e il sindaco di Augusta Giuseppe di Mare. Un passaggio decisivo che dà ancora più forza, autorevolezza e rappresentanza al progetto della Lega siciliana. È la dimostrazione che stiamo costruendo una squadra sempre più ampia, sempre più competente, sempre più radicata, che cresce con amministratori veri, scelti dai cittadini e presenti ogni giorno nei territori. Avanti così”.

Il risiko degli alleati e il guanto di sfida in vista delle elezioni

Le continue incursioni della Lega hanno inevitabilmente rotto i tradizionali equilibri della coalizione nell’Isola.

Fratelli d’Italia manifesta un forte nervosismo interno di fronte alla perdita di figure chiave sui territori. Nel frattempo, anche Forza Italia accusa il colpo, avendo subito il drenaggio di tre consiglieri a Pachino. In questo scenario, la Lega sta giocando una strategia sofisticata: da un lato cannibalizza i consensi degli azzurri, dall’altro si affretta a blindare politicamente il Presidente della Regione con un chiaro “Avanti con Schifani, ma Forza Italia ritrovi il dialogo”, offrendo una sponda tattica al governatore in cambio di un maggiore peso specifico nelle decisioni di governo.

Le ferite sono aperte anche con la Democrazia Cristiana dopo il passaggio di Auteri. Accogliendo il deputato regionale, i vertici del Carroccio hanno lanciato un avvertimento pesante a tutta la coalizione: “Il prossimo governatore? Non siamo qui solo per ascoltare”, chiarendo che l’espansione serve a rivendicare la leadership della Sicilia per la prossima legislatura, sfidando apertamente le ambizioni di FdI e Dc. Infine, sbarrato categoricamente ogni varco a possibili alleanze allargate all’opposizione: l’ipotesi di una candidatura di Cateno De Luca alla guida del centrodestra è stata liquidata senza giri di parole come “una vera e propria barzelletta”.

Strategia e territorio: l’orizzonte delle Regionali

Questo attivismo dimostra la volontà della Lega di radicarsi in modo capillare, non più solo come partito d’opinione, ma come forza strutturata sul territorio, capace di aggregare amministratori e consiglieri provenienti da altri partiti o dalle liste civiche. Se a livello nazionale il partito sembra perdere qualcosa soprattutto a causa del fenomeno Vannacci, a livello regionale corre, invece, lungo una strategia che lo porta a verso il centro, anzi che punta a sostituirsi al centro della coalizione. Una strategia alla quale si guarda con crescente sospetto da parte degli Autonomisti che dopo i guai Dc puntavano a diventare fulcro di quel medesimo centro ma si vedono, ora, insediati da una campagna acquisti che potrebbe riguardarli presto. Con l’obiettivo dichiarato di farsi trovare pronti per i grandi appuntamenti elettorali dell’isola e consolidare il peso politico in vista delle Regionali del 2027, la strategia salviniana punta tutto sulla presenza nei palazzi municipali, un fattore che promette di incendiare ulteriormente il dibattito interno alla maggioranza di governo regionale.