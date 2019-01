Il centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea, inaugura i saldi invernali con sconti e promozioni che raggiungono anche il 50% e 70% di ribasso. Nonostante l’avvio delle promozioni in un giorno infrasettimanale, numerosi clienti hanno affollato le gallerie e i punti vendita del Conca D’Oro sin dalla mattina, aumentando esponenzialmente subito dopo pranzo. Abbigliamento ed elettronica i prodotti più gettonati.

“Positivo il bilancio delle prime ore – sottolinea la Direzione del centro commerciale – segno che il Conca D’Oro rappresenta ormai un punto di riferimento per il territorio, grazie alla varietà e alla qualità dell’offerta”.

Ad attrarre i visitatori le percentuali di saldi che, sin dal primo giorno, hanno raggiunto anche il 50 e il 70% sul prezzo di cartellino e i servizi offerti dal centro commerciale: un ampio parcheggio (di cui due aree al coperto), la possibilità di arrivare al Conca D’Oro sfruttando i mezzi pubblici e il baby parking gratuito.

Ma non solo. In corso, sino al 4 gennaio, il concorso “Il Natale ti premia”. Con ogni acquisto effettuato in galleria è possibile aggiudicarsi gadget e premi immediati e partecipare alla super tombola di sabato 5 gennaio in compagnia della Befana. In palio cinque carnet di buoni shopping del valore totale di quasi duemila euro. Per i più piccoli, tre premi del valore totale di mille euro da spendere in giocattoli.

Nei giorni 12, 13, 19 e 20 gennaio al via “Facciamo i buoni”. Basta fare acquisti per almeno 40 euro per ricevere buoni sconto da utilizzare all’interno degli store del Conca D’Oro.