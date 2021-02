Intervento dei sanitari del 118

Una giovanissima avvocatessa di 35 anni è morta ieri in un appartamento in via Croce Rossa a Palermo. La giovane è stata trovata senza vita dai familiari anche loro soccorsi dai sanitari del 118 perché sono stati colti da malore. La tragedia si è consumata in pochi attimi.

La notizia si è diffusa tra i tanti colleghi che conoscevano la giovane e promettente legale, brillante e molto capace. Per tantissimi una notizia terribile, inspiegabile che ha provocato tantissimo sconforto.

Ieri pomeriggio in via Volturno Palermo un uomo di 52 anni è morto mentre stava passeggiando per strada.

E’ stato colto da malore ed è morto per strada. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Per l’uomo tecnico di laboratorio dell’ospedale Civico non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di salvarlo. In tanti hanno visto l’uomo accasciarsi e hanno lanciato l’allarme.