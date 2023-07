Il riconoscimento ritirato da Giuseppe Ciuro

“A Mantova siamo stati nominati tra i migliori 100 artigiani d’Italia e dopo 25 anni di lavoro abbiamo raggiunto massima affidabilità verso i fornitori”.

A dirlo è Giuseppe Ciuro, fondatore dell’azienda di ricamo ByCiuro affermata nel mondo della moda, del merchandising, dello sport, del lavoro e della pubblicità.

Al corpus aziendale, costituito da collaboratori specializzati nel reparto grafico e nella punciatura, è stato conferito l’attestato Cribis Prime Company basato sul Cribis Rating, indicatore dinamico e costantemente aggiornato. Si tratta di un importante riconoscimento che viene assegnato soltanto al 7% delle imprese italiane per premiarle per un’elevata affidabilità economico-commerciale.

ByCiuro vince l’attestato Cribis Prime Company

ByCiuro inoltre è conosciuta per essere un’azienda green ed è dunque sensibile a tematiche sociali. Dal 2022 l’azienda ha deciso di integrare i criteri ESG (environmental, social and governance) analizzando i rischi ambientali, sociali e di governance della società per una allocazione consapevole del capitale.

Grazie al supporto di Federico Lo Presti l’azienda si è affidata a Synergy. Questa è una piattaforma digitale globale del gruppo Crif per l’analisi e la gestione delle informazioni sulla sostenibilità, per misurare il livello di sostenibilità aziendale e firmare l’adesione al piano Esg.

“Voglio ringraziare tutti i componenti del nostro team di professionisti – aggiunge l’imprenditore madonita Giuseppe Ciuro – per aver contribuito in modo determinante ad ottenere questo nuovo e importante riconoscimento”.