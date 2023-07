Oramai ad un passo dal grande salto nei mercati internazionali

Sicily by car, guidata dall’imprenditore palermitano Tommaso Dragotto, ad un passo oramai dall’ingresso in borsa. Dal prossimo 1 agosto, come riporta il giornale economico Milano finanza, partirà la negoziazione di azioni ordinarie. Sbarca quindi nel grande mondo della finanza l’azienda siciliana, brand in grado di competere con i principali player globali nel mondo del noleggio auto. Questo grazie alla qualità del servizio, al dimensionamento della flotta e alla presenza geografica.

I passaggi per l’accesso in borsa

Nello specifico, la Business Combination verrà realizzata tramite l’esecuzione di alcune operazioni in un unico contesto. Avverrà la cessione da Dragotto Holding a Indstars 4 di azioni ordinarie SbC per 39 milioni di euro (la “Cessione”). Quindi seguirà la sottoscrizione e liberazione da parte di Indstars 4 di un aumento di capitale di SbC per minimi 61 milioni di euro e massimi 66 milioni di euro, compreso sovrapprezzo. Ci sarà la conseguente emissione di un numero di nuove azioni ordinarie SbC ricompreso tra 6,1 6,6milioni, vale a dire l’aumento di capitale.

Richiesta l’ammissione

SbC ha già richiesto l’ammissione alla quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. In questo modo si potrà giungere alla quotazione di SbC su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Star entro 24 mesi dall’efficacia della Business Combination. Ovviamente tenendo conto delle condizioni dei mercati e delle altre opportunità di sviluppo del business del Gruppo SbC.

La rete dell’azienda

Sicily by Car vanta una rete in Italia di 56 uffici di noleggio, con un presidio costante negli aeroporti nazionali e internazionali e una presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Si annoverano 9 hub logistici, 10 bisarche specializzate attive di proprietà e 7 partner logistici per i periodi di picco. La società è presente in Albania, Malta, Francia, Austria; prossime aperture sono già programmate in Polonia e Montenegro in forza di accordi con partner strategici. La realtà operativa conta oltre 500 collaboratori in tutta Italia – tra dipendenti, agenti mandatari ed affiliati – che hanno realizzato nel 2022 oltre 550.000 noleggi. Il parco vetture si compone di una flotta di circa 12.600 veicoli, tra city car, berline, suv, sport e premium, minivan e furgoni.

