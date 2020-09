Si dovrà correre ai ripari

Nella città di Pirandello, la Ministra Azzolina veste una, cento e mille maschere per tramutare la grave crisi della scuola italiana in un democristiano “servono solo piccoli aggiustamenti”.

Vado a braccio, i piccoli aggiustamenti di cui parla la Ministra li rammento io: mancano docenti a decine di migliaia. Mancano migliaia di aule e quelle che ci sono spesso sono fatiscenti e talvolta a rischio. Manca la carta igienica nei bagni, in compenso è stata fatta incetta di mascherine, in gran parte targate FCA.

La Ministra Azzolina è siciliana e dovrebbe saper bene in quali condizioni di disagio versano le istituzioni scolastiche nella nostra regione. Ai nostri picciotti non sono arrivati neanche i banchi a rotelle, e quindi manco la carrera messicana in aula ha potuto compensare i disagi.

Si dovrà correre ai ripari. Ci dovranno pensare la regione ed i comuni perché, a sentire la Ministra tuttofare che non sbaglia mai, qua servono solo piccoli aggiustamenti.