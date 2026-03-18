Continua la stagione teatrale ai Magazzini del Sale. Il prossimo fine settimana il palco dei Magazzini vedrà protagonista un gruppo di artisti Messinesi, alle prese con un testo ispirato alle opere di un altro grande rappresentante della vita culturale, cittadina, il professore Cavarra.

Sabato 21 marzo 2026 alle 21,00 e Domenica 22 marzo alle 18,30 andrà in scena BADIAZZA – Canti e Cunti dello Stretto

Reading musicale liberamente ispirato a “Badiazza, ritratto di una città di G. Cavarra.





L’adattamento teatrale è curato da Francesco Coglitore, che sarà anche in scena insieme a Gianni di Giacomo, Domenico Feminò e Vittoria Micalizzi.

Lo spettacolo è composto da dieci quadri, con prologo ed epilogo, nei quali sono rappresentati Leggende e Miti dello Stretto, tra i quali Colapesce, l’innamoramento di Mata e Grifone, il terremoto del 1908, Lisabetta da Messina, ‘u Vascidduzzu, i pescatori dello Stretto e la Fata Morgana, la leggenda dell’uccello-gabbiano ed altre Storie.

Badiazza alterna momenti brillanti, che si rifanno ad usi, costumi e mentalità popolare tipica del territorio dello Stretto, a rievocazioni storiche, frutto della

ricerca e dell’efficace penna del professore Cavarra, nell’adattamento di Francesco Coglitore.





Lo spettacolo è anche arricchito da momenti musicali a cura di Vittoria Micalizzi (anche compositrice delle musiche) e Domenico Feminò.

I singoli quadri sono illustrati anche con immagini e disegni di Lelio Bonaccorso.

E’ consigliata la prenotazione (preferibilmente tramite messaggio whatsapp) al 3395035152.

Biglietto intero € 12,00; ridotto (under 25) € 10,00

Magazzini del Sale, via del Santo 67 -Messina

Luogo: magazini del sale, via del santo, 67

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Proposizione Scenica

Prezzo: 12.00

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