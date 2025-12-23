Un’esperienza musicale e visiva unica nel suo genere arriva a Bagheria (PA) il 6 gennaio 2026, all’interno della straordinaria Sala degli Specchi di Villa Palagonia, uno degli ambienti barocchi più suggestivi e iconici della Sicilia.

A partire dalle 18:30, le architetture del celebre palazzo settecentesco prenderanno vita grazie a un innovativo spettacolo immersivo: proiezioni luminose e scenografie digitali create dal violoncellista e produttore Domenico Guddo, in dialogo diretto con le storiche volte affrescate della sala.





Sul palco il Quartetto Montalbano, composto da:

• Domenico Marco, violino

• Gabriella Iusi, violino

• Giuseppe Brunetto, viola

• Domenico Guddo, violoncello

Il programma propone un viaggio emozionale attraverso alcune delle colonne sonore più amate di Ennio Morricone e Hans Zimmer, in un intreccio tra musica, luce e narrazione visiva che rende omaggio al cinema e alla sua forza evocativa.





L’evento, dal titolo “Mirror Stars”, è concepito come un racconto multisensoriale: le proiezioni sul soffitto accompagneranno ogni brano, trasformando la Sala degli Specchi in uno spazio scenico tridimensionale, dove il pubblico vivrà il concerto come dentro un film.

La serata include inoltre una visita guidata esclusiva alla villa e un calice di vino di benvenuto, offerti ai partecipanti prima dell’inizio del concerto, per valorizzare l’esperienza culturale all’interno di uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio architettonico bagherese.

I posti sono limitati.

Luogo: Villa Palagonia, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Artista: Quartetto Montalbano

Link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/mirror-stars/290090

