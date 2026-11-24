Bagheria, controlli dei Carabinieri tra strade e frantoi, un arresto e due denunce

Ignazio Marchese di

24/11/2026

Un arresto, due denunce e una sanzione amministrativa. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Bagheria, con il supporto del Nas e del Nipaf del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo. Le verifiche hanno riguardato il centro di Bagheria e il comune di Ficarazzi, interessando sia la circolazione stradale sia alcune aziende olearie della zona.

L’arresto

Lungo le strade locali i militari hanno fermato un 34enne palermitano, già noto alle forze di polizia. Dai controlli è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, per scontare una condanna definitiva per furto aggravato. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato nella casa circondariale di Termini Imerese.

La carta d’identità alterata

Durante gli stessi controlli è stato denunciato a piede libero un 21enne di Carrara, anch’egli già conosciuto alle forze dell’ordine. Il giovane ha esibito una carta d’identità alterata: era stato asportato il microchip. L’accusa è di falsità materiale commessa dal privato.

Le irregolarità nei frantoi

Sul fronte delle attività produttive, gli accertamenti in un frantoio gestito da un 52enne palermitano hanno fatto emergere diverse violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Mancavano la nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria e la formazione dei dipendenti, e il Documento di Valutazione dei Rischi non era stato aggiornato. Per questo il 52enne è stato denunciato a piede libero.

A Ficarazzi, invece, il titolare di un secondo oleificio, un 53enne del posto, è stato sanzionato in via amministrativa per carenze igienico-sanitarie all’interno dell’impianto.

L’esito dei controlli e i provvedimenti adottati sono stati trasmessi alla Procura di Termini Imerese, diretta da Angelo Vittorio Antonio Cavallo, per le valutazioni di competenza.