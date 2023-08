Le esequie si terranno sabato 5 agosto alle 11.30

Si svolgeranno sabato 5 agosto, alle 11,30 le esequie di Giovanni Fossile, il giovane bagherese morto in un incidente stradale, insieme alla sua fidanzata Eleonora Modica, la scorsa domenica 31 luglio.

La decisione del Comune di Bagheria

In rispetto alle giovani vittime cadute sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto Capodarso, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma nella giornata di sabato 5 agosto, in segno di lutto.

L’amministrazione comunale, con il sindaco Filippo Maria Tripoli, rinnova le condoglianze alle famiglie e sarà presente alle esequie. Gli eventi legati alla festa di San Giuseppe saranno riprogrammati e comunicate nelle prossime ore le date di svolgimento.

I fidanzati rimasti vittima nell’incidente

Eleonora Modica, aveva 31 anni ed era di Palermo, abitava dalle parti della Noce. Era un’esperta chinesologa, lavorava in uno studio per la correzione delle devianze posturali. Una ragazza solare, dicono gli amici, sempre disponibile con tutti. Le piaceva ballare caraibico, sottolineano tra le lacrime i tanti che stamane si sono affollati sotto casa sua. La ragazza viaggiava insieme a un altro giovane di 28 anni, Giovanni Fossile, deceduto sul colpo.

Lo schianto è avvenuto con un’altra auto sulla quale viaggiava Arianna Ceccarelli, di 36 anni, anche lei morta sul colpo, e un uomo di 41 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna. Un’altra auto, con a bordo due quarantenni, è stata coinvolta in maniera marginale e i due occupanti sono rimasti feriti in maniera lieve.

Giorni drammatici sulle autostrade siciliane

Giorni drammatici, tragici, sulle strade siciliane. Sei morti nel giro di poche ore, un bilancio pesantissimo. L’ultimo, in ordine di tempo, un incidente mortale a Palermo all’ingresso dell’ospedale Civico. Uno scontro violento tra due moto, una che stava entrando in ospedale l’altra che stava uscendo. Una delle due procedeva a forte velocità. L’impatto è stato violentissimo. Uno dei due motociclisti, Giovanni D’Anna, 51 anni, è morto sul colpo. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

La tragedia di Ramacca

Incidente mortale nella notte in viale Libertà, a Ramacca. A perdere la vita il 20enne Ivan Oliveri che era alla guida di una Ford Focus con a bordo altri due ragazzi. In base alle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo prima contro un lampione della pubblica illuminazione e poi contro un albero. Inutili i soccorsi, per Ivan non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Feriti in maniera lieve gli altri due passeggeri

Altro incidente nel Ragusano

Le tre vittime coinvolte nell’incidente erano a bordo di una Opel Corsa e di una Toyota Yaris che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Le due vittime di ieri sono un anziano di 70 anni e un giovane di 30. Un altro incidente ieri era avvenuto anche sulla Cava d’Aliga-Sampieri in contrada Corvo. Dalle prime informazioni era rimasta coinvolta una signora anziana: dopo aver perso il controllo dell’auto, la vettura è cappottata. La donna, trasportata in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. Il traffico è stato bloccato per consentire la bonifica dei luoghi e la rimozione dell’automobile nonché i rilievi dell’incidente.

Nel Messinese morto motociclista

A chiudere un tragico week-end anche la morte di un uomo di 40 anni originario di Marsala e residente a Reggio Calabria, Michele Arduca. E’ deceduto in un incidente stradale. Avrebbe perso il controllo della moto all’altezza del curvone poco prima dell’incrocio con la via Doria, in direzione di Patti marina.

La Polstrada di Sant’Agata Militello ha effettuato i rilievi. Il motociclista, stando ai primi rilievi, giunto all’altezza dei caselli autostradali del centro di Patti ha perso il controllo del mezzo. A quel punto si è andato a schiantare con estrema violenza contro i guardrail. Immediati i soccorsi, il 118 ha trasportato l’uomo all’ospedale dove però è giunto già morto.