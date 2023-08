Agiva nel Palermitano anche se era ai domiciliari

Ladro seriale arrestato, è accusato di avere messo a segno sei furti tra l’aprile del 2021 e il giugno del 2022. La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Termini Imerese. Il provvedimento va a colpire un palermitano residente a Bagheria. I colpi sono stati messi a segno per lo più di notte e nel fine settimana ai danni di distributori automatici di alimenti in scuole, uffici pubblici, enti di assistenza a persone disabili.

La refurtiva che era riuscito a portare via

L’uomo avrebbe portato via soldi, ma anche computer, tablet, lavagna multimediale ed elementi di arredo. Per risalire al ladro fondamentali le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Al palermitano contestato il reato di evasione visto che per tre furti sui sei contestati era sottoposto agli arresti domiciliari. Indagini sono in corso per risalire all’identità di eventuali complici.

Il giovanissimo preso nel Trapanese

Negli ultimi tempi diversi i ladri seriali beccati dalle forze dell’ordine. Come nel Trapanese dove pochi giorni prima era arrivata la denuncia, e poco dopo anche l’arresto per il giovanissimo “mano lesta”. Il gip del tribunale di Trapani ha deciso per l’emissione della misura cautelare in seguito agli ulteriori riscontri investigativi raccolti dai carabinieri. Il ragazzo di appena 19 anni in poco tempo era diventato lo spauracchio della città. Aveva messo a segno una serie di furti creando un certo allarme sociale ad Alcamo.

Il 19enne sarebbe stato individuato come l’autore di un furto in abitazione nel corso del quale furono asportati una matassa di filo di rame di circa 100 metri e un trapano a percussione a batteria. Ed ancora un monitor Lcd che sarebbe stato rubato ad un’associazione religiosa e dei raccordi in metallo per tubature che hanno causato la rottura del contatore dell’acqua di una società di servizi sanitari. Sempre il giovane avrebbe portato via, all’interno di un’area condominiale di uno stabile in centro, una lancia in ottone di un manicotto antincendio e un rubinetto con raccorderia varia. Secondo quanto disposto dal Gip i domiciliari dovranno essere scontati nella sua abitazione.

