Finisce ai domiciliari nel Trapanese

Pochi giorni fa la denuncia, adesso arriva anche l’arresto per il giovanissimo ladro seriale del Trapanese. Il gip del tribunale di Trapani ha deciso per l’emissione della misura cautelare in seguito agli ulteriori riscontri investigativi raccolti dai carabinieri. Il ragazzo di appena 19 anni in poco tempo era diventato lo spauracchio della città. Aveva messo a segno una serie di furti creando un certo allarme sociale ad Alcamo.

L’arresto

I carabinieri della sezione operativa di Alcamo hanno arrestato il 19enne alcamese, oltretutto con precedenti di polizia, con le accuse di furto aggravato e furto in abitazione. I militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ad emettere il provvedimento il Gip dopo che il ragazzo era stato denunciato pochi giorni prima dagli stessi militari. Gli investigatori, coordinati dalla locale Procura, hanno raccolto a carico del ragazzo gravi indizi di colpevolezza in merito ad una serie di furti.

Videosorveglianza e testimoni

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 19enne sarebbe un ladro seriale in quanto autore di alcuni furti commessi ad Alcamo. I carabinieri sono arrivati a questa conclusione dopo aver visionato con attenzione e pazienza numerose ore dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non solo, anche trovando riscontri attraverso le testimonianze di alcuni cittadini.

I vari furti ricostruiti

Il 19enne sarebbe l’autore di un furto in abitazione nel corso del quale furono asportati una matassa di filo di rame di circa 100 metri e un trapano a percussione a batteria. Ed ancora un monitor Lcd che sarebbe stato rubato ad un’associazione religiosa e dei raccordi in metallo per tubature che hanno causato la rottura del contatore dell’acqua di una società di servizi sanitari. Sempre il giovane avrebbe portato via, all’interno di un’area condominiale di uno stabile in centro, una lancia in ottone di un manicotto antincendio e un rubinetto con raccorderia varia. Secondo quanto disposto dal Gip i domiciliari dovranno essere scontati nella sua abitazione.

Like this: Like Loading...