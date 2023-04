Denunciato dai carabinieri nel Trapanese

I carabinieri fanno luce ad Alcamo, nel Trapanese, su un’escalation di furti riuscendo ad individuare il ladro seriale incastrato anche grazie ad alcuni testimoni. Si tratta di un 19enne alcamese che era riuscito a seminare il panico con i suoi raid tra abitazioni provate e luoghi pubblici. Ad essere rubati attrezzi per bricolage, televisori, tubazioni e anche altro. Il ragazzo ha anche precedenti di polizia. Le accuse nei suoi confronti sono di furto aggravato e furto in abitazione. Le sue scorribande avevano creato non poche apprensioni e allarme sociale anche perchè commesse nell’arco di breve tempo. Gli investigatori da qualche tempo erano oramai sulle sue tracce e sono riusciti a chiudere il cerchio.

Le indagini

Ad indagare sulla catena di episodi i carabinieri della sezione operativa di Alcamo. Avviati una serie di accertamenti messi in atto dagli inquirenti anche attraverso l’acquisizione di filmati estrapolati da impianti di videosorveglianza della città. Ascoltati anche alcuni testimoni che hanno permesso di ricondurre alle responsabilità del 19enne.

La catena di furti

Sarebbe lui il ladro seriale, secondo i carabinieri, per alcuni furti messi a segno nei giorni scorsi. Tra quelle documentati un furto in abitazione dove sarebbero stati rubati una matassa di filo di rame di circa 100 metri e un trapano a percussione a batteria. Poi nella sede di un’associazione religiosa portato via un monitor Lcd. Altro raid in una società di servizi sanitari dove furono asportati dei raccordi in metallo per tubature. Furto che oltretutto ha causato la rottura del contatore dell’acqua. Infine nel mirino del giovane anche un’area condominiale di uno stabile in pieno centro. Da qui sottratti una lancia in ottone di un manicotto antincendio e un rubinetto con raccorderia varia.

Le conclusioni investigative

“Dalle immagini estrapolate e dalle testimonianze – sostiene il comando provinciale dell’arma di Trapani – sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza sul giovane denunciato all’Autorità Giudiziaria”.

