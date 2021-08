Ad accoglierla l’amministrazione comunale

Visita di eccezione oggi al museo Guttuso di villa Cattolica a Bagheria, ad apprezzare le opere realizzate dal maestro del ‘900 Renato Guttuso, l’attrice televisiva e teatrale Maria Rosaria Omaggio che è stata accolta dall’amministrazione comunale rappresentata dall’assessore Brigida Alaimo.

Tour su Guttuso e altri artisti

A fare da cicerone il dipendente comunale in servizio al museo Guttuso, Martino Grasso, che ha messo a disposizione tutte le sue conoscenze sulla storia del museo, del maestro Guttuso e degli altri artisti che vi trovano spazio.

L’assessore Alaimo: “Un onore questa visita”

“Ogni visita al museo Guttuso è gradita, lo sono ancora di più le visite di chi vive ed opera nella cultura, nel cinema e che possono diventare ambasciatori e portavoce della cultura e delle bellezze che qui si racchiudono – dice Alaimo – Siamo contenti che un’attrice di levatura nazionale come Maria Rosario Omaggio sia venuta a visitare il nostro museo. Il nostro intento è promuovere le nostre bellezze ed il museo per una ricaduta turistica e promozionale”.

Gli impegni dell’attrice in zona

L’attrice si trova in città per uno spettacolo “Notti di luce Clandestine 2021”, in programma a Termini Imerese. Accompagnata dalla costumista e da, dopo il museo Guttuso, l’attrice cinematografica e di teatro e anche scrittrice visiterà villa Palagonia.