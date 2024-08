Aveva compiuto cinquant'anni da pochi mesi

Ha combattuto con tutte le sue forze contro la malattia che alla fine non le ha lasciato scampo. Da tempo Caterina Rita Di Salvo era affetta da fibrosi cistica, una patologia genetica contro cui ha combattuto con coraggio e determinazione. Aveva appena cinquant’anni, la comunità di Bagheria piange la sua scomparsa. La sua lotta, durata per tanto tempo, è giunta al termine. In passato si era sottoposta al trapianto ma la malattia è tornata, portandola via dall’affetto dei suoi cari.

Caterina lascia nel dolore il marito Piero e il figlio Isidoro, di 20 anni, che era il centro del suo mondo. Recentemente, aveva festeggiato il suo cinquantesimo compleanno circondata dall’amore di amici e familiari, che l’hanno sostenuta in ogni fase del suo percorso.

I funerali di Caterina si terranno martedì 13 agosto alle 9.30 nella chiesa delle anime sante.

“Era una persona solare e forte”

Chi ha avuto il privilegio di conoscerla la ricorda come una persona solare e forte, sempre pronta a combattere per la sua vita e per quella della sua famiglia: “Era una guerriera – dice Giusy, una delle sue più care amiche – il suo obiettivo eera vedere crescere il figlio. Amava la vita e desiderava stare sempre in compagnia, ma la malattia spesso glielo impediva – continua – tante volte sembrava che non dovesse farcela, noi la chiamavamo guerriera, ma oggi, tra le battaglie vinte, ha perso la sua guerra”.

Il cordoglio sui social

“La Sorella Caterina era una persona buona, umile e con una fede immensa – scrive un utente – da tempo non veniva alla preghiera, e noi l’aspettavamo con gioia, purtroppo non è successo, ma Dio ha i suoi piani per ognuno di noi e quello che per noi può essere inaccettabile per la Sorella Caterina è l’inizio di una pace eterna, prego il Signore che possa dare la forza al fratello Piero e al figlio Isidoro di poter superare questo dolore con la certezza che la Sorella Caterina ha un posto certo nel regno dei Cieli, mi unisco al loro dolore dando ancora le mie più sentite condoglianze, chi ha conosciuto la Sorella Caterina sa che bella persona era ed è per questo che resterà nel cuore di ognuno di noi, R.I.P Sorellina un giorno ci incontreremo nel regno dei Cieli”

