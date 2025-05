Se n’è andata via dopo una lunga battaglia contro una malattia: è scomparsa Maria Grazia Scorsone. Un dolce sorriso, un’insegnante amata dai suoi alunni, Maria Grazie è andata via lasciando un vuoto incolmabile a chiunque l’abbia conosciuta. Era insegnante di scienze motorie presso la scuola secondaria dell’istituto comprensivo “Scianna – Cirincione” di Bagheria. La sua è stata una battaglia affrontata con straordinaria dignità, forza e coraggio, qualità che l’hanno sempre contraddistinta e con cui, oggi, è ricordata dai suoi familiari.

Originaria di Bagheria, aveva trascorso parte della sua carriera a Brescia, per poi tornare nella sua terra, dove aveva continuato a insegnare con passione e dedizione. Laureata in Scienze Motorie, amava profondamente il suo lavoro, ma soprattutto amava i suoi studenti, che oggi la ricordano come una professoressa solare, energica, capace di coinvolgere e motivare.

Il cordoglio

Maria Grazia lascia una figlia a cui ha trasmesso la sua forza e il suo amore per la vita. Il suo ricordo rimarrà vivo non solo tra i colleghi e gli alunni, ma anche in tutta la comunità educativa, che oggi la saluta con affetto e gratitudine: “La nostra comunità è emotivamente colpita per la scomparsa della prof.ssa Maria Grazia Scorsone, docente di scienze motorie della scuola secondaria. Da due anni ha affrontato con forza e coraggio una terribile malattia, combattendo sino all’ultimo. Purtroppo la malattia è stata più forte e lascia un grande dolore per quanti l’hanno conosciuta e hanno lavorato con lei. Siamo vicini alla famiglia e non dimenticheremo la sua voglia di vivere e di fare! Addio carissima prof! La Ds Giuseppina D’Amico”.

Sono tanti i messaggi di cordoglio: “Collega professionale e dotata di una grande intelligenza emotiva. Sempre disponibile al dialogo costruttivo, apprezzata da alunni e colleghi per la sua sensibilità e umanità. Ciao Maria Grazia” scrive un utente.