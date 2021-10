Sequestrati migliaia di pezzi in vendita

Droni e lampade prive di marchio Ce, batterie senza alcuna indicazione sull’importatore, orecchini e bracciali non conformi agli standard di sicurezza e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I finanzieri hanno sequestrato in un negozio di Bagheria, gestito da un commerciante cinese, circa 4.700 prodotti considerati non sicuri.

Sequestro e multa

Al termine del controllo i finanzieri, oltre a mettere sotto sequestro amministrativo tutta la merce, hanno sanzionato il legale rappresenta dell’attività con una multa che va da un mimo di 6.036 a un massimo di quasi 600 mila euro.

Le fiamme gialle: “Tutela per chi opera legalmente”

“Continuano – si legge in una nota del comando provinciale della guardia di finanza – i controlli in tutta la provincia per contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme”.