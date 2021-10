Le indagini dei finanzieri della compagnia di Bagheria

I finanzieri della compagnia di Bagheria in collaborazione con l’Inps, hanno individuato una furbetta del reddito di cittadinanza per quasi 6 mila euro.

La donna aveva omesso di comunicare che il figlio dal 2019 era in carcere finito in un’inchiesta della Dda di Palermo insieme ad altre undici persone accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso perpetrata ai danni di diversi locali notturni di Palermo e provincia. Una circostanza questa che non consente di ricevere il beneficio.

La donna è stata denunciata alla procura di Termini Imerese e l’Inps avvierà le procedure per sospendere il reddito e recuperare le somme già erogate.

L’attività di servizio, conferma il ruolo di polizia economico-finanziaria affidato al Corpo della Guardia di Finanza, a contrasto delle illecite condotte di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di disagio.