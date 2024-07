Una notte di terrore per due turiste svedesi, vittime di un’aggressione da parte di un gruppo di giovani a Bagheria, in via Vallone de Spuches, nei pressi delle case popolari. Mentre le due donne stavano rientrando da una serata trascorsa in un locale, un gruppo di giovani avrebbe inizialmente tentato di bloccarle, per poi passare ad alcune molestie.

Una donna palpeggiata

In particolare, uno dei giovani avrebbe palpeggiato nelle parti intime una delle turiste. Gli aggressori hanno poi preso di mira l’altra donna, strappandole il cellulare dalle mani e palpeggiandola. Le grida della vittima hanno attirato l’attenzione dei residenti delle vicine case popolari, costringendo il branco alla fuga.

La denuncia e le indagini

In seguito all’aggressione, le ragazza vittime del palpeggiamento e dell’aggressione si sono recate al comando della compagnia dei carabinieri in via Capitano Emanuele Basile. La vittima delle molestie ha sporto denuncia e raccontato l’accaduto. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per rintracciare il gruppo di giovani responsabili del tentativo di violenza. La vittima quarantenne, nonostante lo stato di shock, ha deciso di non sporgere denuncia formale.Gli investigatori stanno attualmente esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per raccogliere prove e identificare i responsabili di entrambi gli episodi.

La reazione dei cittadini sui social

La notizia delle aggressioni ha scatenato una forte reazione sui social network da parte dei cittadini di Bagheria. Molti residenti hanno espresso frustrazione per quella che definiscono una “cronaca annunciata”, sottolineando come episodi simili, spesso taciuti o minimizzati, si verifichino da anni. Le critiche si sono concentrate sull’amministrazione locale, accusata di non aver preso provvedimenti adeguati negli ultimi cinque anni per contrastare il fenomeno della “malamovida” e delle baby gang. Roghi, furti d’auto, atti vandalici e disturbo della quiete pubblica sembrano essere diventati all’ordine del giorno nella cittadina, com denunciato sui social.