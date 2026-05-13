Realizzata grazie al contributo di UniCredit

Una stanza sensoriale per minori affetti da autismo è stata realizzata a Bagheria dall’Associazione Redivivi Ets, grazie al contributo di UniCredit. L’associazione Redivivi Ets è stata costituita nel 1993 per creare nel quartiere San Filippo Neri di Palermo un punto di riferimento per famiglie, giovani e anziani che vivono in condizioni di disagio ed emarginazione per difficoltà economiche. Con il progetto “La stanza sensoriale-Bagheria”, Redivivi ha creato all’interno del centro diurno Hakuna Matata, nella sede della Fondazione Trigona a Bagheria, un’apposita stanza sensoriale con un’attenzione particolare ai minori affetti da disturbi dello spettro autistico. Il centro diurno ha una capienza per 30 minori ed offre servizi di trattamento terapeutico e supporto per migliorare lo sviluppo delle capacità cognitive, motorie e sociali dei bambini coinvolti.

Un aiuto concreto per i minori affetti da spettro autistico

La stanza sensoriale, realizzata grazie al contributo di UniCredit, è uno spazio appositamente attrezzato con strumenti di stimolazione sensoriale (attrezzature e dispositivi interattivi, pannelli tattili, luci soffuse, suoni rilassanti) per ridurre l’ansia e favorire la regolazione emotiva e la risposta agli stimoli esterni, con l’obiettivo di contribuire al benessere psicofisico dei minori.

Unicredit sempre vicina al territorio

“Per UniCredit essere vicini alle comunità del territorio in cui opera è una responsabilità e un impegno che si concretizza anche attraverso il sostegno a tutte quelle iniziative che promuovono l’inclusività di soggetti fragili e vulnerabili – ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – In particolare l’intervento per la realizzazione della stanza sensoriale di Bagheria, è stato

reso possibile grazie al progetto carta etica: il due per mille delle spese effettuate con questa carta, senza costi aggiuntivi per i titolari, alimenta un fondo destinato a iniziative di solidarietà a favore delle organizzazioni del terzo settore. Dal 2011, in Sicilia, tale strumento ci ha permesso di sostenere oltre 220 realtà, con un contributo complessivo pari a 2,8 milioni di euro, generando un beneficio diffuso per

le comunità locali.”

L’associazione Redivivi

“Ringraziamo UniCredit per aver creduto nel valore sociale di questo progetto attraverso il sostegno del programma carta etica e per aver scelto di investire concretamente nel benessere dei minori e delle famiglie del nostro territorio. La stanza Snoezelen non rappresenta soltanto un ambiente terapeutico innovativo, ma un luogo in cui ogni bambino potrà sentirsi accolto, compreso e supportato nel proprio percorso di crescita. Questo servizio avrà un impatto concreto e duraturo sulla comunità, contribuendo a costruire una cultura sempre più attenta all’inclusione, al benessere e alla dignità delle persone più fragili. La collaborazione tra REDIVIVI e UniCredit rappresenta un esempio concreto di come il dialogo tra terzo settore e realtà imprenditoriali possa generare valore sociale e opportunità reali per il territorio e per le famiglie” ha dichiarato Roberto Cascio, Presidente dell’ Associazione Redivivi