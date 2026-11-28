I carabinieri lo hanno sorpreso più volte durante le consegne. In cucina aveva un vero e proprio laboratorio per confezionare le dosi. Sequestrati oltre 330 grammi di cocaina e hashish.

Le consegne con il cesto

Un cesto legato a una corda, calato direttamente dal terzo piano di un edificio di Bagheria: era questo il sistema che un 22enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, usava per vendere droga senza scendere in strada. Nel cesto finivano le dosi per gli acquirenti e, in cambio, il denaro.

A scoprirlo sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Bagheria, che nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio hanno tenuto sotto osservazione l’abitazione. In più occasioni i militari hanno sorpreso il giovane mentre cedeva sostanze stupefacenti con questo metodo. È scattato così l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Gli acquirenti fermati

Due acquirenti, fermati e controllati dai carabinieri, avevano con sé due dosi di hashish, per un quantitativo superiore ai 5 grammi. Per questo sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Il laboratorio in cucina

Durante la perquisizione dell’appartamento, i militari hanno trovato nella cucina un vero e proprio laboratorio per la preparazione delle dosi. Sono stati sequestrati tre panetti e diverse dosi tra cocaina e hashish, per un peso complessivo superiore ai 330 grammi, insieme al materiale per il confezionamento. Sul posto c’erano anche quasi 1.900 euro in contanti, ritenuti verosimilmente il provento dell’attività illecita.

La convalida dell’arresto

Su richiesta della Procura di Termini Imerese, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto. Per il 22enne ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Il giovane è indagato e, come per ogni procedimento in fase di indagini, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.