A fuoco materiale plastico all’ingresso di una ditta di Balestrate

Incendio doloso questa notte ai danni di una nota impresa di Balestrate, nel palermitano. Il rogo è scoppiato all’esterno dell’azienda che si trova in contrada Piano Milano, alla periferia della cittadina marinara. Qualcuno ha appiccato le fiamme sul bancale posto all’ingresso del magazzino che si trovava quindi all’esterno dell’immobile. Ad andare distrutto materiale plastico tra tubi, raccordi e vari altri articoli nell’ambito dell’irrigazione agricola. Ingenti i danni che secondo una prima stima ammonterebbero a 200 mila euro.

L’azienda

Ad essere presa di mira l’azienda dei fratelli Valenti da cui prende oltretutto il nome la stessa ditta. Parliamo di una realtà imprenditoriale che è specializzata da oltre 30 anni nella produzione e commercializzazione di sistemi di tubazione e raccordi in materiale termoplastico utilizzato per il convogliamento e la distribuzione di liquidi, fluidi alimentari, acqua potabile e gas combustibili.

Le operazioni di spegnimento

L’allarme al centralino dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico è scattato intorno alle 4 di questa notte. I pompieri ci hanno messo all’incirca 4 ore per riuscire ad avere ragione delle altissime lingue di fuoco. Proprio il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso che si evitassero danni ben peggiori e che le fiamme potessero ulteriormente ampliarsi nelle aree vicine.

Le indagini

Al lavoro sin dalle prime luci dell’alba i carabinieri. I vigili del fuoco hanno accertato che il rogo sarebbe stato alimentato da liquido infiammabile. Dunque nessun dubbio, semmai ce ne fossero mai stati, che l’incendio è di natura dolosa. I militari dell’Arma ascolteranno i titolari dell’impresa per capire anzitutto se abbiano mai avuto pressioni dal mondo malavitoso: in questi casi il racket delle estorsioni resta sempre la prima pista battuta. Ovviamente operò non si escludono nessun’altra ipotesi, dal momento che le indagini sono alle primissime battute.

La vicinanza del sindaco

Il sindaco del paese, Vito Rizzo, esprime vicinanza agli imprenditori colpiti da questo raid: “Nella notte di oggi – afferma – un incendio ha danneggiato l’azienda dei fratelli Valenti, a ridosso dello svincolo autostradale. Le forze dell’ordine stanno verificando l’origine delle cause del vasto focolaio. Da parte mia e di tutta l’amministrazione la massima vicinanza alla famiglia Valenti e a tutti i lavoratori”.