Il sindaco di Balestrate al ministero degli Interni, entra nell’unità di missione del Pnrr

Michele Giuliano di

24/01/2022

Il sindaco di Balestrate Vito Rizzo entra nell’unità di missione istituita dal ministero dell’Interno per il Pnrr, il piano nazionale di ripresa resilienza che nei prossimi anni porterà una vagonata di fondi anche alla Sicilia in termini di finanziamenti di opere pubbliche, e non solo. Il primo cittadino entra a far parte di questo organismo dopo aver presentato la sua candidatura e superato quindi il concorso che venne istituito alla fine dello scorso anno per il reclutamento di 1.000 professionisti ed esperti a cui le Regioni conferiranno incarichi professionali di collaborazione. In pratica sosterranno le amministrazioni locali nella gestione e semplificazione delle procedure complesse legate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Rizzo: “Grande emozione” “Ci occuperemo – afferma emozionato Rizzo – della gestione di oltre 12 miliardi di euro, che andranno distribuiti ai Comuni Italiani per la rigenerazione urbana, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica. Aver vinto questo concorso è sicuramente una grande soddisfazione personale, ma tutto ciò è frutto di un percorso condiviso insieme a tanti altri folli visionari, che da anni investono il loro tempo nello studio dei fondi europei e che stanno dimostrando che si può fare tanto di buono nella nostra Sicilia, al fianco delle Imprese e dei Comuni. Non vi nego che entrare al Viminale , da dipendente, è stata una grande emozione”. L’esperienza Rizzo, 40 anni il mese prossimo, è laureato in Economia e finanze all’università di Palermo, con un master di governante locale ed unione Europea. Nonostante la giovane età da tanti anni si dedica proprio sul versante dello studio dei fondi comunitari. E’ stato consulente di diverse associazioni e diversi sindaci nel palermitano, e non solo, orientatore, progettista e consulente previdenziale. E’ sindaco di Balestrate dal 2017 ed è stato in precedenza anche assessore dal 2009 al 2010. Da tempo si è specializzato sul versante della ricerca di fondi per enti locali, del terzo settore ed imprese.

