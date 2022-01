A caccia di amministrativi

L’Università degli Studi di Palermo assume a tempo pieno e indeterminato. E’ stato dato il via libera al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti, in ambito amministrativo e tecnico da destinare a diversi servizi dell’Ateneo. Nella miriade di concorsi pubblici già pubblicati dalle varie amministrazioni siciliane, tra cui ricordiamo quello della Regione e quello dei Centri per l’impiego e non solo, ora spunta anche quello dell’Ateneo palermitano che è alla ricerca di quattro figure professionali da inserire nel proprio organico.

Le figure ricercate da Unipa

Nel dettaglio, L’Università di Palermo avvia il concorso per assumere in totale 4 figure. Un posto di categoria C è destinato al servizio speciale ricerca di ateneo e si occuperà d’iniziative di ricerca su bandi competitivi finanziati da fondi strutturali, programmi europei e internazionali. Un altro posto, sempre di categoria C, per il servizio speciale ricerca di ateneo sarà inserito nella gestione, rendicontazione e supporto contabile progetti di ricerca. Il terzo si occuperà di assegni di ricerca. La quarta figura ricercata dall’Unipa, invece, è un tecnico che si dovrà occupare dell’orto botanico, area servizi generali e tecnici.

Come sarà articolato il concorso

Il concorso si articolerà come una normale selezione pubblica. Vi potrebbe essere una eventuale prova preselettiva in base al numero di domande pervenute. Poi una prova scritta anche a contenuto pratico. Seguirà una prova orale che potrà anche essere svolta con l’ausilio di strumenti informatici. Poi ancora la valutazione dei titoli di servizio e altri titoli.

Requisiti e come inviare la domanda

È possibile avere più informazioni su come inviare l’istanza di partecipazione al concorso dell’Università di Palermo e su tutti i requisiti su Resto a Sud. CLICCA QUI.