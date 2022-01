saranno fornite consulenze alle imprese

Confindustria Siracusa ha aperto uno sportello per le consulenze relative ai fondi del Pnrr destinate al settore turistico.

Chi potrà accedere ai fondi del Pnrr

Negli aiuti, sono comprese imprese alberghiere, agriturismi, a strutture ricettive all’aria aperta, nonché aziende del comparto turistico ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, acquatici e faunistici.

Contributi o credito d’imposta

Gli incentivi ammessi, che possono essere erogati in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi, riguardano la riqualificazione energetica e sismica, la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La consulenza di Confindustria

“Confindustria Siracusa ha dunque predisposto uno sportello apposito a disposizione di tutti gli operatori del settore, associati e non, per fornire informazioni e assistenza per l’ottenimento degli incentivi” fanno sapere dalla sede degli imprenditori del Siracusa.

“In un momento di grave crisi economica per un settore strategico per il Paese e che più degli altri ha subito gli effetti della pandemia, questa misura appare più che mai opportuna in vista della ripartenza” ha commentato il presidente della sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Siracusa, Roberto Bramanti.

I dati sul turismo nel 2021

I dati sul turismo a Siracusa, secondo l’associazione Noi Albergatori, sono stati soddisfacenti nel 2021 ma solo se confrontati con quelli del 2020, l’anno dello scoppio della pandemia. Si è registrato un incremento del 13,4% pari a 13.460 arrivi (pernottamento di un giorno) tra italiani e stranieri, mentre le presenze ( pernottamento di almeno 3 giorni) sono cresciute del 26,7%, tra italiani e stranieri.

Turisti restano più giorni a Siracusa

“Non a caso la permanenza media si attesta a 3,5 giorni. Ciò significa che i turisti hanno soggiornato per 0,4 giorni in più rispetto al 2020. Quest’ultimo dato in crescita è alquanto importante per l’economia della città di Siracusa, perché i turisti più giorni alloggiano, più spendono” spiega il presidente di Noi Albergatori e vicepresidente nazionale di Assohotel, Giuseppe Rosano.