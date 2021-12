il 17 dicembre

Il Teatro Massimo di Palermo, in occasione dell’ultima replica della Boheme, ha ospitato ieri sera una rappresentanza delle coppie che parteciperanno al Ballo delle Debuttanti “Valzer delle Lance” che si terrà il 17 dicembre a Palermo al Circolo Ufficiali della Caserma “Gen. A. Cascino”, sede del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°).

Torna il Ballo delle Debuttanti

Le dame, in abito da cerimonia, accompagnate dai rispettivi cavalieri in uniforme da gala, sono state ricevute dal Sovrintendente Francesco Giambrone e hanno assistito all’opera dal palco loro riservato. Un gentile omaggio, molto gradito, che sottintende la condivisione della prestigiosa istituzione palermitana nei confronti di una manifestazione tradizionale negli istituti militari come il “Ballo delle Debuttanti” che tornerà a essere celebrato a Palermo dopo oltre 20 anni”

Teatro luogo di emozioni

”Ci fa molto piacere condividere con le giovani coppie che parteciperanno al Ballo del Circolo Ufficiali dei “Lancieri di Aosta”, la gioia di assistere a una delle opere più amate dal pubblico come La bohème e rivedere di nuovo così tanta partecipazione – afferma Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo -. I teatri sono luoghi dove si incontra la comunità cittadina, dove si condividono emozioni, visioni di futuro e dove si rinnova la bellezza dell’arte. Ed è un piacere farlo con la partecipazione e la collaborazione delle più importanti Istituzioni della città”.