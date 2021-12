Bambina di 2 anni in overdose finisce in Rianimazione a Palermo

Redazione di

07/12/2021

E’ una bimba di quasi di due anni della provincia di Palermo quella ricoverata all’ospedale dei Bambini per avere ingerito della marijuana. La piccola è stata portata in ospedale dai genitori. Sul nuovo caso il quarto in poche settimane indagano i carabinieri. A Palermo intanto è allarme visto che sono sempre più frequenti i casi di bambini che giungono in ospedale dopo aver assunto droghe. In meno di un mese sono già quattro. La Procura apre inchiesta L’ultimo caso è quello della piccola arrivata all’Ospedale dei Bambini in condizioni gravi. I due genitori di 32 anni e 31 anni sono tutte e due assuntori di stupefacenti. La piccola è stata ricoverata in rianimazione, ma le condizioni sono migliorate. Della famiglia si stanno occupando adesso i servizi sociali del piccolo comune nel palermitano. Allarme nel Capoluogo A Palermo, come detto, è allarme. I primi tre casi, su cui indaga la polizia, risalgono a metà novembre, tutti a distanza di pochi giorni. Anche in questo episodi, i bambini erano arrivati al pronto soccorso in condizioni critiche e dopo il ricovero in rianimazione erano migliorati. Dagli esami è stato scoperto che avevano assunto hashish, marijuana ma anche cocaina. La procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, dopo i primi episodi, aveva lanciato l’allarme e posto l’attenzione anche sulla disattenzione dei genitori assuntori di droghe. Questi ultimi, spesso, raccontano che i figli hanno raccolto la droga da terra, per strada, e dopo le perquisizioni disposte nelle abitazioni dove si sono verificati i casi, non è stata trovata sostanza stupefacente.

E’ una bimba di quasi di due anni della provincia di Palermo quella ricoverata all’ospedale dei Bambini per avere ingerito della marijuana. La piccola è stata portata in ospedale dai genitori. Sul nuovo caso il quarto in poche settimane indagano i carabinieri. A Palermo intanto è allarme visto che sono sempre più frequenti i casi di bambini che giungono in ospedale dopo aver assunto droghe. In meno di un mese sono già quattro.

La Procura apre inchiesta

L’ultimo caso è quello della piccola arrivata all’Ospedale dei Bambini in condizioni gravi. I due genitori di 32 anni e 31 anni sono tutte e due assuntori di stupefacenti. La piccola è stata ricoverata in rianimazione, ma le condizioni sono migliorate. Della famiglia si stanno occupando adesso i servizi sociali del piccolo comune nel palermitano.

Allarme nel Capoluogo

A Palermo, come detto, è allarme. I primi tre casi, su cui indaga la polizia, risalgono a metà novembre, tutti a distanza di pochi giorni. Anche in questo episodi, i bambini erano arrivati al pronto soccorso in condizioni critiche e dopo il ricovero in rianimazione erano migliorati. Dagli esami è stato scoperto che avevano assunto hashish, marijuana ma anche cocaina. La procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, dopo i primi episodi, aveva lanciato l’allarme e posto l’attenzione anche sulla disattenzione dei genitori assuntori di droghe. Questi ultimi, spesso, raccontano che i figli hanno raccolto la droga da terra, per strada, e dopo le perquisizioni disposte nelle abitazioni dove si sono verificati i casi, non è stata trovata sostanza stupefacente.