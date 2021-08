presidio a piazza pretoria di alcune organizzazioni del terzo settore

Centri estivi per i bambini non ancora avviati a Palermo, nonostante sia già agosto

Manifestazione stamattina di alcune organizzazioni appartenenti al terzo settore

Il presidio a Piazza Pretoria

La segreteria del sindaco ha fatto sapere che sono in fase di approvazioni gli adempimenti necessari

Si è tenuto stamattina un presidio promosso da alcune organizzazioni di terzo settore presso Piazza Pretoria, la sede del Comune di Palermo, per sensibilizzare l’amministrazione comunale ad intervenire tempestivamente per consentire l’avvio dei “Centri Estivi” ma che ormai chiameremmo “Centri autunnali”.

Preoccupazione per i bambini e le bambine

“In tanti e tante esprimiamo forte preoccupazione per le condizioni in cui vivono i bambini e le bambine a Palermo che sempre più pericolosamente vanno ingrassare le file delle criminalità per l’assenza di servizi strutturati continuativi necessari alla loro crescita ed educazione. In questa cornice – affermano gli organizzatori della manifestazione – troviamo inspiegabile il ritardo di avvio dei centri estivi che svolgono un ruolo decisivo, e la mancanza d’ impiego delle risorse esistenti dell’amministrazione”.

“L’infanzia non è una priorità”

Si legge ancora nella nota: “Le associazioni del Terzo Settore prendono atto che per l’amministrazione comunale l’infanzia non solo non rappresenta una priorità, ma neppure merita l’attenzione dovuta, che avrebbe dovuto imporre la presenza di almeno un esponente della Giunta comunale alla manifestazione, per ascoltare le richieste del terzo settore. Continuano a prevenire rassicurazioni dalla segreteria del Sindaco sul fatto che gli adempimenti necessari sono in fase di approvazione, come ormai accade da qualche settimana, nonostante ci ritroviamo ad agosto.

Bisogna aver chiaro che: se per qualcuno questo è il mese delle vacanze, i bisogni dei bambini e delle bambine non vanno mai in ferie”. Il presidio, dunque, si è svolto a difesa dei bambini, e a tutela del loro diritto ad una crescita sana ed armoniosa, anche grazie alle numerose attività che proprio nei centri estivi potrebbero svolgere.