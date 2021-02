al via da oggi all'istituto caponnetto di palermo

Scuola e istituzioni insieme per un progetto di educazione civica

Il progetto, il cui nome è “Ora Legale” ha preso il via a Palermo all’istituto comprensivo Antonino Caponnetto del quartiere Tommaso Natale

“L’ora Legale” ha lo scopo di promuovere la legalità ma soprattutto di accrescere il senso civico dei giovani studenti

In programma anche la collaborazione con i carabinieri per far conoscere i pericoli del web

È partito oggi un progetto di educazione civica rivolto alle classi prime medie presso l’istituto comprensivo Antonino Caponnetto di Tommaso Natale. La presentazione dell’iniziativa, che coinvolge scuola e istituzioni, è avvenuta alle ore 10,30 nei locali della scuola in via Socrate 11 alla presenza del dirigente scolastico Isabella Iervolino, del consigliere di settima circoscrizione Ferdinando Cusimano e del vicepresidente Fabio Costantino.

Le finalità del progetto “Ora Legale”

Il progetto, denominato “Ora Legale”, si svolgerà il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle 10 per un totale di 16 incontri. I temi trattati riguarderanno legalità, responsabilità e partecipazione sociale.

Legalità ed educazione civica ma non solo

“Il progetto mette in contatto istituzioni e scuola per far accrescere nei ragazzi il senso civico – ha detto Cusimano – spiegheremo agli alunni cosa sono la circoscrizione, il sindaco e il rispetto per le altre culture facendo riferimenti storici per esempio al periodo arabo-normanno in Sicilia quando si era liberi di professare religioni diverse, periodo ricco di cultura. Il nostro intento – conclude Cusimano – è portare le istituzioni in classe e promuovere la legalità. Oggi per esempio ho parlato di chi fosse Antonino Caponnetto di come sia stato fondamentale per l’antimafia”.

Far conoscere i pericoli del web ai giovanissimi

“Vogliamo incentivare una cittadinanza attiva, abbiamo anche in programma un’attività con i carabinieri per far conoscere i pericoli del web e far nascere nei ragazzi il desiderio di ricoprire cariche istituzionali” ha aggiunto la preside Iervolino.

(In foto da sinistra Ferdinando Cusimano, Isabella Iervolino e Fabio Costantino).