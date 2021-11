l'iniziativa degli alunni dell'istituto "lombardo radice"

A Palermo bambini della scuola primaria realizzano alcuni manifesti affissi nel quartiere Cuba- Calatafimi

I bambini si rivolgono alla cittadinanza per rendere migliore il quartiere

E’ un progetto aperto ai suggerimenti di quanti vorranno contribuire

Alcuni manifesti realizzati dai bambini della scuola primaria dell’istituto comprensivo “Lombardo Radice” saranno affissi nel quartiere Cuba-Calatafimi, a partire da oggi.

Gli studenti si rivolgono ai cittadini per rendere migliore il quartiere

“Ho Bisogno di te” il titolo con cui i giovani studenti si rivolgono direttamente ai cittadini, per realizzare delle azioni che rendano migliore il quartiere e più a misura di bambino.

Le richieste dei bambini

Otto i “punti programmatici”: un parco aperto alle famiglie, panchine per riposare, lanterne per la sera, fontane per dissetare persone ed animali, cestini colorati per la raccolta differenziata, murales allegri, strade accessibili a tutti e una pista ciclabile per ridurre l’inquinamento. Richieste non utopiche ma a portata di una sana amministrazione.

Idee costruttive per ampliare il progetto

I bambini chiedono collaborazione ai concittadini, i quali potranno rispondere attraverso l’indirizzo email ilquartierechevoglio@gmail.com ed inviare idee costruttive per ampliare il progetto e renderlo più realizzabile. I contributi saranno raccolti, alla fine dell’anno scolastico, in un unico book che sarà poi consegnato alla cittadinanza.

Il progetto “La mia aula non ha più confini”

L’iniziativa è partita dal desiderio espresso da una bambina di diventare da grande sindaco di Palermo e rientra nella volontà dell’istituto di aprirsi al territorio, raggiungendolo metaforicamente con un manifesto. È uno degli interventi che fanno parte del progetto “La mia aula non ha più confini” che vede i piccoli cittadini della comunità impegnati come educatori consapevoli e responsabili.

I bambini diventano amministratori del bene comune

“Un autentico intervento politico – ha detto Francesco Paolo Camillo, dirigente dell’istituto Radice – da parte dei nostri alunni che, uscendo dalle proprie aule, diventano con gli adulti amministratori del bene comune, protagonisti di un’auspicata rigenerazione del territorio che abitano con la loro scuola”.