Via alla prima delle grandi gare d’appalto della Regione siciliana nell’era Schifani. “È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo Polo pediatrico di Palermo. È un progetto a cui il mio governo lavora sin dall’inizio della legislatura, con tenacia e senso di responsabilità. Parliamo di un’opera attesa da oltre 14 anni, rimasta bloccata a causa di fallimenti e ritardi. Oggi possiamo finalmente dire che la stiamo riportando in vita. E lo stiamo facendo bene, con serietà e visione”.

A dare l’annuncio è lo stesso presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, attraverso un video messaggio diffuso parallelamente alla pubblicazione della gara d’appalto. L’opera, dal costo di 170 milioni di euro, sarà realizzata in collaborazione con il ministero della Salute e con Invitalia.

Il nuovo ospedale Polo Pediatrico

“Il nuovo ospedale pediatrico – prosegue Schifani – sarà un punto di riferimento non solo per Palermo e per tutta la Sicilia, ma anche per il Sud Italia e per i Paesi dell’area del Mediterraneo. Una struttura moderna, tecnologicamente avanzata, antisismica, immersa nel verde, pensata per accogliere e curare nel miglior modo possibile i nostri bambini. Avrà 134 posti letto, di cui 10 di terapia intensiva, 14 unità operative, 4 sale operatorie e una sala ibrida. Tra le specializzazioni pediatriche presenti ci saranno: oncoematologia, neurologia, neurochirurgia e cardiochirurgia e sarà attrezzato per curare anche le malattie rare e le patologie oncologiche infantili. E ancora: una foresteria per i familiari, una zona ristoro, spazi di culto, aule conferenze, parcheggi moderni, un’elisuperficie per le emergenze. Tutto progettato nel rispetto dell’ambiente, con i più moderni requisiti impiantistici”.

Dove nascerà il nuovo ospedale

Ubicato in prossimità dell’ospedale Cervello, farà capo all’azienda ospedaliera Arnas “Civico-Di Cristina” e sorgerà su un’area di oltre 45 mila metri quadrati, dei quali 3mila destinati a verde. L’ospedale sarà realizzato su un sistema di isolatori per renderlo totalmente antisismico. Disporrà di 134 posti letto, di cui 10 di terapia intensiva; tra le specializzazioni pediatriche presenti oncoematologia, neurologia, neurochirurgia e cardiochirurgia. Sono previste 4 sale operatorie e una sala ibrida.

14 reparti oltre l’area di emergenza

Complessivamente le unità operative (reparti) saranno 14 più un’area di emergenza. Inoltre vi troveranno posto laboratori, ambulatori, aule conferenza, luoghi di culto, una foresteria di 8 stanze per i parenti, una zona ristorazione con 100 posti a sedere e una elisuperficie in copertura per le emergenze. L’area parcheggio sarà dotata di 284 posti auto, di cui 12 per diversamente abili, 15 parcheggi “rosa” e 31 posti moto, con 4 colonnine di ricarica e pensiline fotovoltaiche. L’ospedale sarà dotato dei più moderni requisiti impiantistici che consentiranno un perfetto comfort, nel rispetto delle nuove norme ambientali.