La tredicesima edizione del Real Italian Wine & Food (RWIF) (https://www.realitalianwinefood.co.uk/) che si svolgerà presso la Royal Horticultural Hall, a Victoria, nel cuore di Londra, martedì 30 aprile vedrà protagonista la Sicilia che parteciperà con una collettiva di aziende del settore agroalimentare.

Il Real Italian Wine & Food quest’anno giunge alla tredicesima edizione. Alla manifestazione partecipano, con una selezione accurata, oltre 200 operatori, potenziali acquirenti, di settore: importatori, distributori, buyers di catene di ristoranti, enoteche, delicatessen, piattaforme di vendita on line, wine clubs così come department stores e club privati. “Il Real Italian Wine & Food – si legge in una nota degli organizzatori – ha come unico focus l’agroalimentare italiano, diviso in due sezioni, vino e agroalimentare, ed è un appuntamento imperdibile per le aziende interessate a iniziare rapporti commerciali con Londra e con il Regno Unito, paese che mostra sempre una crescente attenzione verso il made in Italy.

L’assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia sta per pubblicare un bando aperto a copertura delle spese per le aziende che non verranno perdere l’opportunità di affacciarsi a questo importante segment di mercato. Le domande dovranno essere presentate a partire da lunedì, 26 febbraio, ed entro e non oltre le ore 13 di lunedì, 4 marzo. Qui il link dell’avviso.

I requisiti

Le aziende che possono essere ammesse devono avere come codice ATECO primario o prevalente quello attinente alla trasformazione o commercializzazione. Ogni azienda avrà una propria postazione per far degustare e presentare i propri prodotti a tutti I buyer presenti. Per qualunque informazione e assistenza sul posto è possibile contattare l’organizzazione alla seguente e mail: info@riwf.co.uk.

L’assessorato e i fondi Po Fesr

“L’assessorato regionale delle Attività produttive è tra i centri di spesa più virtuosi nell’impiego dei fondi Po Fesr 2014/2020: sono oltre 105 i milioni di euro certificati nel 2023, tra i 577 milioni complessivamente certificati sul programma di propria pertinenza. Questo è il risultato dell’impegno e dell’attenzione che il governo Schifani ha nei confronti delle nostre aziende, in particolare sul tema dell’innovazione”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, in occasione del convegno “Innovazione digitale, dall’Università ai territori” che si è svolto a Palazzo dei Normanni, a Palermo.

